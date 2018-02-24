最長紀錄 金融帳連30季淨流出

2018-02-24

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布去年經常帳順差八四○．九億美元、金融帳淨流出六八六．四億美元，同創歷史新高。其中，去年第四季金融帳淨流出二一○．六億美元，改寫單季最高，且金融帳已連續三十季淨流出，續創史上最長紀錄，累計達三五四○．七億美元（約台幣十．五七兆元），可蓋一八二棟台北一○一大樓或二十三條台灣高鐵。

累計淨流出10.57兆元

為接軌國際規範，央行去年起進行國際收支科目及部分編列的改版，並把「金融帳淨流出（入）」改稱為「金融帳淨資產增加（減少）」。央行官員表示，國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易；經常帳有順差的國家，金融帳淨資產多呈增加。

央行官員補充，經常帳順差代表賣的比買的多，對外淨債權必然增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加。金融帳包括直接投資、證券投資及其他投資等，由於保險公司持續錢進海外，投資國外債務證券增加，帶動去年居民對外證券投資淨增加八二九．二億美元，使得金融帳全年淨流出六八六．四億美元，創歷史新高。

另，由於全球景氣回溫，去年商品貿易順差八一○．四億美元，推升去年經常帳順差達八四○．九億美元新高。至於經常帳項下的旅行收支，相較去年第三季適逢暑期出國旺季，逆差超過二十億美元，去年第四季大幅收斂至六．五億美元，但旅行收支仍連續八季呈現逆差。