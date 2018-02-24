屋頂種電 換屋主須概括承受

2018-02-24

業者憂心新主人不認帳 經部︰簽約要公證 免擔心

〔記者張慧雯、林菁樺／台北報導〕綠能屋頂方案出爐，業者一則以喜、一則以憂，喜的是開放資本額較小的業者參與，憂的是太陽能發電設備裝好就要用二十年，「國外曾發生換屋主，新屋主不要裝」等狀況；此外，每戶屋頂狀況不同，施作成本也不同，但回饋金均按發電量給，對住戶來說也不公平。

經濟部能源局說明，有意參與綠能屋頂方案的地方政府，須找尋有意申請的民眾，並整合不同規模案源，再遴選營運商，營運商與地方政府要簽權利契約，與民眾則要簽租賃契約並公證；因此，國外發生新屋主不願裝設問題，台灣不會發生，「民法」有相關規定，新屋主必須概括承受。

電站一設廿年 怕遇上都更問題

能源局昨公布綠能屋頂方案，分成大、中、小三種規模，小規模開放資本額一千萬元的業者參與投標。太陽能光電公會表示，政府的確有聽到業者的心聲，資本額限制放寬了，讓更多業者參與，這點很好。

不過，業者質疑，每家屋頂狀況不同，有的很難裝太陽能設備、成本較高，有的比較好裝、成本較低，但回饋金若統一按發電量給，對住戶來說也不公平。此外，不少中南部都會區的房子還在等都更，但太陽能電站一設就是二十年，萬一租約簽了，到時候有更大的利益，例如都更通過，相信民眾才不管屋頂太陽能電站，屆時又該怎麼辦？

能源局︰營運商會考量屋況

對此，能源局官員表示，廠商要心胸寬大一點，既然有高成本，相對也有低成本，應從整體性成本思考。至於都更問題，官員認為，綠能屋頂其實是建築物的健康檢查，營運商現場勘查，就會考量屋況能否承受二十年，這點更不用擔心。

另外，也有業者提出，勞檢單位對於太陽能電站有一定規範，例如需有維修步道、安全圍欄（梯）等，安全圍欄甚至要超過屋頂五十公分高，避免維修人員因遭遇強風而摔落，而民眾的屋頂給不給蓋這些，也有很大的疑慮。