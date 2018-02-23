台中惡火 命理師與子喪火窟

2018-02-23

〔記者許國楨、王冠仁、王俊忠／綜合報導〕台灣從北到南、前晚至昨晨不到六小時內發生三起嚴重火警，共造成三死三重傷、二輕傷慘劇，其中在命理界小有名氣的命理師黃英發台中租處，雖屋內四人均住樓層不高的二樓，但疑似起火點的一樓客廳堆滿命理、風水書籍，火勢延燒極快，僅黃妻及時逃出，黃英發及其在一中商圈經營潮牌服飾店的小兒子黃文俊與女友蘇意雯葬身火窟。

台灣從北到南 6小時3火警

位於台中市北屯區雷中街的黃英發住處為二樓水泥、三樓鐵皮加蓋房舍，約於昨晨四時四十七分起火，消防員趕抵時火煙已猛烈，七十歲黃英發住在二樓右後方房間、六十六歲妻子林美蓮住右側房，三十三歲黃文俊與三十二歲蘇意雯住靠陽台左側房間。

警、消研判，房間最靠近樓梯加上警覺性高的黃妻，及時衝下一樓逃出，但仍受重傷送醫插管，黃英發先跑到妻子房間，此時火勢過大已逃生不及，黃文俊情侶檔連逃生機會都沒有，屋內小狗也罹難。鄰居說，起火時聽到蘇女驚恐大叫，但後來就沒有聲音了。

黃英發處3死 兒子女友也遇難

黃家已向吳姓房東租屋十多年，一樓後方是神明廳，前方是客廳，警、消勘驗初判，起火點非神明廳，不排除客廳的電器或老舊電線引發火警；至於二樓窗戶裝有鐵窗，但有設開關，目前不確定是否來不及找鑰匙開窗逃生。

黃英發有三個兒子，死者排行老三，二哥到場指認時告訴警方，弟弟及女友交往多年，女友搬來同住已準備結婚，沒想到遇此橫禍。

台北市康定路二八七巷一處公寓則在前天深夜十一時許發生火警，警方不排除是人為縱火。警、消指出，起火時住二樓的六十歲洪男及在三樓的二十六歲許男、五十七歲柯男受困，消防員將輕傷的洪、許，及吸入過多濃煙失去意識的柯男救出送醫，柯男經急救後恢復呼吸心跳。

鄰居說，起火前聽到三樓人力派遣公司的員工在一樓傳出爭吵、摔物聲響，警方查出是四十三歲李男與四十五歲陳男在一樓喝酒，但陳說二人僅喝酒聊天未吵架，只有講話大聲一點；警方聯繫不上李，將傳訊他追查起火原因。

另外，台南市東區中華東路二段一處公寓五樓昨清晨五時起火，住屋內小套房的四十歲李姓男屋主全身逾六十％燒傷昏迷，送加護病房觀察，生命狀況不穩定，他的寵物狗也遭燒傷，被送至動物醫院治療。消防局勘查，起火位置在套房冷氣機附近，不排除電器走火或遺留火種的可能性。