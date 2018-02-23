台清廉排名 15年最佳

2018-02-23

〔編譯張沛元、記者吳政峰／綜合報導〕反貪腐觀察組織「國際透明組織」（Transparency International, TI）廿一日公布二○一七年全球一百八十個國家與地區的政府清廉度排名，紐西蘭以八十九分排名第一，亞太地區最清廉國家則為排名第六的新加坡，台灣以六十三分排名第二十九，是十五年來最佳，得分則是自二○一二年以來最高，名次較去年進步兩名，亞太各國中排名第七，亞洲地區排名第五。

國際透明組織排名 紐西蘭第一

TI的「清廉印象指數」（Corruption Perception Index, CPI）彙整包括世界銀行、非洲開發銀行與世界經濟論壇等十二個國際機構的數據，並將清廉度予以量化，分數從零到一百，愈高分愈清廉；紐西蘭連續第二年拿下第一，去年與紐西蘭並列第一的丹麥以一分之差排名第二；芬蘭、挪威、瑞士同為八十五分並列第三；敬陪末座的則是索馬利亞、南蘇丹、敘利亞、阿富汗與葉門，分數依序為九、十二、十四、十五、十六分。

台灣以六十三分與葡萄牙以及卡達並列第二十九，無論是名次與分數都較往年進步，亞洲地區名列第五，次於新加坡（並列第六）、香港（並列第十三）、日本（二十）與不丹（並列第廿六），但超越南韓（五十一）、馬來西亞（六十二）與中國（七十七）。

TI指出，今年清廉指數總平均分數為四十三分，逾三分之二國家的分數低於五十分，顯示大部分國家在終結貪腐上只有些微或毫無進步。以區域來看，表現最好的是西歐（平均六十六分），最差的是非洲撒哈拉沙漠以南地區（平均三十二分），再來是東歐與中亞（平均三十四分）。

台灣所屬的亞太地區逾半數國家得分不到五十分，各國政府清廉指數差異甚大，有名列前茅的紐西蘭（八十九分，排名第一）與新加坡（八十四分，並列第六），也有後段班的柬埔寨（二十一分，並列一六一）、北韓（十七分，並列一七一）與阿富汗（十五分，排名一七七）。

法務部廉政署昨回應 ，CPI調查對象多以外商及企業界人士為主，本次排名顯示我國致力降低公部門貪腐對企業的不利影響、防杜官商不當互動，已受到國際肯定，未來將持續推動揭弊者保護法草案立法，建構完善之「吹哨者保護」制度，鼓勵知悉不法弊端者勇於揭弊。