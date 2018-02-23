國防部長嚴德發 外長吳釗燮

2018-02-23

〔記者鄒景雯、蘇永耀／台北報導〕在上任即將屆滿兩年之際，蔡英文總統進行了國安人事全面性的大調動，國防部長馮世寬將卸任，將由國安會秘書長嚴德發接任，外交部長李大維功成身退，將由總統府秘書長吳釗燮出任，國安會與總統府兩位秘書長因此同時出缺，將另外擇人出任。此外，退輔會主委一職，為強化執政黨與退伍軍人的溝通與連繫，也在慎重尋覓新人選。

國內政務部分，這次只有勞動部長林美珠一人，因身體健康因素請求離開現職，需要調整，確定由高雄市副市長許銘春接掌，其他各部會首長均獲留任。相關新人事將在二十七日立法院開議前全盤底定，預計最遲下週一正式公布。

馮世寬轉智庫董事長 李大維另有安排

蔡總統這次的人事鋪排十分果決，與她深入聽取並採納各界建議有直接關係，特別是國防部長一職，大鵬部長在前年五月民進黨剛重返執政之時，四處徵詢意願，多遭婉拒，其同意承接重擔，對民進黨算是義助，然在區域情勢日益複雜的壓力下，重振士氣、安定軍心的工作刻不容緩，歷任參謀總長、陸軍司令、國防部軍備副部長、第八軍團指揮官，資歷極為完整的嚴德發，因此成為首選，將出任新部長，外界普遍認為這是穩當的安排。而馮世寬則將轉任國防部預定在五月成立的新智庫「國防安全研究院」擔任董事長，換個位置貢獻，蔡總統也在昨天上午親自告知馮世寬此一安排。

據了解，李大維的工作表現，並不是造成這次調整的主因，他的困難在於綠營支持者對其「老藍男」的背景一直在意，蔡總統認為對李大維並不公平，曾經在陳水扁時代擔任駐美代表的吳釗燮，現於總統府即一直負責對美各國的外交工作，於是蔡總統請他上火線，去執行民進黨的外交政策，回應支持者的期待。李大維也將另有安排。

內閣調整 勞動部長許銘春

相對於蔡總統的大刀闊斧，賴揆這次對於閣員的考評，則以穩定為原則。需要安心抗癌的林美珠，不得不同意其去職要求，內定的新任部長許銘春，並不是陳菊市長推薦，而是賴清德的考慮，許銘春副市長是律師背景，曾任高雄市政府新聞處長、法制局長，也當過高雄的勞工局顧問，行政院認為她要迅速嫻熟勞動部業務，應是駕輕就熟，由於三月一日將是勞基法新制實施日，如何在不同的行業特性中為勞工謀福利、促成勞資和諧，將是她的任務。