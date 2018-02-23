首位應屆畢業報考就通過》邱律維 最年輕高考工礦衛生技師

2018-02-23

勞工安全守門員 月薪60Ｋ起跳

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「一個勞工就代表著一個家庭」，苗栗縣仁德醫護管理專科學校職業安全衛生科校友邱律維，五專畢業後即參加年底舉辦的「高考工礦衛生技師」考試，成功考取證照，成為勞工安全的守門員。二十歲的他，打敗眾多碩士學歷的報考者，成為最年輕的「高考工礦衛生技師」，月薪可從六十Ｋ起跳。

國中成績不好 基測PR值僅有45

「誤打誤撞才讀職業安全衛生科。」邱律維笑說，以前國中成績不好，當初基測成績只有PR45，後來阿姨鼓勵他就讀仁德醫專，建議修讀護理或醫檢科，至少可以學習一技之長。不過他自認不適合，懵懂之下選擇職業安全衛生科。

邱律維說，開始接觸職業安全衛生領域後，好奇查看工安統計數據和工安事件新聞，突然驚覺「怎麼會這麼多？」開始實習接觸勞工作業現場後，更讓他下定決心要考取證照，成為勞工安全守門員。

20歲五專畢業 打敗眾多碩士考生

邱律維說，自己對讀書考試並不擅長，「可是不要讓過去的失敗，絆住自己的腳步」，所以在專三考取乙級證照後，就認真讀書，專四一結束實習，就下定決心報考「高考工礦衛生技師」。

邱律維的父母都在工廠工作，他直言，現在已經有職業病，會關心父母的工作環境，提醒父母該注意的細節，例如噪音太吵就戴耳塞等。

仁德醫專職業安全衛生科助理教授侯宏誼說，目前全國通過該項考試者還不到六百人，學校查詢考選部資料後，確認邱律維是唯一一個應屆通過的考生，成為最年輕「高考工礦衛生技師」。

侯宏誼指出，參與工礦衛生技師高考者不乏碩士等高學歷考生，邱律維能脫穎而出實屬不易，邱律維取得「高考工礦衛生技師」證照後，等同具有「甲級職業衛生管理師」、「甲級化學性因子監測人員」，及「甲級物理性因子監測人員」等三張甲級證照資格，凸顯這張證照專業性。

未來邱律維除了可受僱於大企業如科技業、傳產及飯店飲食連鎖業等負責職業安全工作，也能在作業環境監測公司擔任技術士。