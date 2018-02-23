鼓勵創業學子 台科大送新創團隊到矽谷

2018-02-23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕青年創業風氣盛，目前國內不少大學都是從校內課程引導學生了解新創生態、建構新創必須有的思維，以團隊競賽或申請計畫方式發掘具發展潛力的新創團隊，再送到國外累積人脈和天使人投資。有團隊成立短短數年，就站上國際市場，獲得高額投資金額，也有團隊成立公司成功募資後，回頭投資母校。

台灣科技大學新創團隊麒趣科技（Kitchbot）研發「Vulcan」智慧溫控插座，能直接套用在一般電鍋、烤箱等用具上，使用者只要將探針放入電鍋中偵測溫度，就能透過藍牙連線，以電力控制加溫，透過APP即時監控烹煮時程。

產品在台灣群眾募資，成功銷售一千台，更前進美國市場，入選全球最大硬體加速器HAX團隊，獲得十萬美元投資，是去年台灣唯一入選團隊。

台科大創新育成中心主任郭景明表示，其實台灣科技業領先國際，利於新創團隊發展，但部分學生猶豫不前，認為創業會燒很多很多錢。但現在不管是政府單位或校內都有提供資源，像台科大矽谷中心從二○一六年底至今就送了六個新創團隊到矽谷發展，今年可望在猶他州、亞利桑那州和愛達荷州各新增一個據點，打開美國市場。

畢業於台北科技大學互動設計研究所、目前就讀台大資訊網路與多媒體博士班的嚴堯瀚，也在二○一五年和研究所幾位同學研發出「白堊世Cretaceous」VR遊戲，使用者需戴上VR頭盔在時間內利用手勢辨識抓到五種恐龍。嚴堯瀚和另一群夥伴看到VR市場潛力，決定合資成立「闇橡科技公司」，短短兩年內研發出VR課程，今年初已有十五所國高中購買該課程內容。

北科大點子工場 助學生創業

北科大教務長楊士萱指出，北科大有成立點子工場，連結自造工坊的making space，讓新創團隊可打造自己的創意產品，向創投公司簡報構想，提高實際創業機會；點子工場也提供會計、法律、創新創業的課程與諮詢，透過「一站式服務」，讓學生創業者有實現夢想的真實能力。