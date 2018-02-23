夜市打工仔變身生技董座… 江竹翔 感謝師長拉一把

2018-02-23

記者陳建志／專訪

西裝筆挺，外號「小江」的台灣神農公司董事長江竹翔，今年才廿九歲，但大二時因家裡財務出狀況，曾一天兼三份工，還因實在太忙輟學，笑稱自己當時「穿著短褲、拖鞋，外表和流氓沒兩樣」，但在父親、師長鼓勵下重返校園完成學業，此次成功募得九千萬資金，感謝朝陽科大師長在他人生最低潮時拉他一把，成為他生命中的貴人。

家中財務出狀況 曾日兼三份工

江竹翔說，家中原本開幼兒園，大二時在少子化衝擊下，幼兒園倒了還負債，自己從「小開」變成打工族。為了賺錢，他在超商、量販店、燒烤店工讀，甚至在夜市烤魷魚、菜市場賣雜貨，能做的都做過了，這麼累一個月最多也才賺廿四Ｋ，後來中輟學業，爸爸當時跟他說：「如果要在菜市場打工，當初為何念大學？」

在父親提點和「恩師」林英杰引薦下，決定到朝陽科大念產碩專班，並前往育成中心擔任志工，成為他人生的轉捩點。他說，當時有機會和研發費洛蒙誘捕技術的錢偉鈞老師到田間，親眼目睹不需使用農藥，就能吸引害蟲自動進到誘捕盒，覺得這個技術實在太強了，相對的，在一次次農田的實驗中，看到老農辛苦地耕作，吸入許多飄散的農藥，更讓他心有所感。因此在學校老師鼓勵和指導下，以學校提供的技術，開始參加中、台等地的創業大賽，並接連拿下冠軍。

江竹翔坦言，和同學憑著一股熱忱成立公司，卻因成本控制沒經驗、通路拓展困難，資金很快就燒光，在師長出資協助下，才讓公司可以一路維持到現在。