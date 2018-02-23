小檔案》費洛蒙誘蟲劑 取代傳統農藥防治蟲害

2018-02-23

費洛蒙（Pheromone）是生物間交換訊息的化合物，由生物分泌體外，引導或刺激其他個體產生反應。目前應用較廣泛的是透過化學合成的性費洛蒙，配合捕蟲器誘捕大批雄蟲，致使雌蟲無法交配，降低幼蟲繁衍，減少田間蟲隻密度，以取代傳統噴灑農藥防治蟲害的方式。

費洛蒙應用於作物蟲害防治上，具備高專一性、用量少活性強的特性，較傳統的殺蟲劑低毒或無毒性，也避免抗藥性問題，減少蟲害防治藥劑對土地的傷害，也可提升農作物的經濟價值。

（資料來源：朝陽科大健康農糧中心主任錢偉鈞，整理：記者陳建志）