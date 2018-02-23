新創業期待︰不只加速、更要開眼界

2018-02-23

〔記者陳炳宏／台北報導〕行政院推出「優化新創事業投資環境行動方案」，但新創業者期待卻更多。曾經擔任噗浪執行長的林柏蒼直言，國內資本市場不活絡，怎能指望新創公司會募到更多資金？他更建議，國內新創團隊欠缺的不是「加速」、而是「開眼界」，除透過與國外新創團隊合作、還得納入國外人才、資源，才能鼓勵國內新創「出海捕魚」。

現為「愛卡拉互動媒體」Shoplus事業部營運副總的林柏蒼表示，過去新創業者遭遇到的主要瓶頸是，只要是政府提供資金補助或投資，不但要一大堆企畫書，每個階段都有審核標準，對新創業者而言，這不是投資、反而像是標案，變成只是圖溫飽與生存的管道。

他指出，政府若真想誘導民間資金投資新創事業，應盡量透過租稅等鼓勵措施，讓資金流入新創事業；尤其是許多資本雄厚的大企業或資本家，有一大堆閒置資金擺在銀行，形同死錢、十分可惜。

林柏蒼還認為，台灣投資市場並不健全，股市大部分交易都集中在台積電、鴻海等幾檔「權值股」上，就算新創業者能進駐興櫃，交易量卻少得可憐；當資本市場不活絡，怎麼能指望增加電子商務產業或提供多元上市櫃條件後，新創公司就會募到更多的資金？

至於引進國際加速器來台灣設點，林柏蒼說，國內不是沒有加速器，國外也有不少加速器來台灣，但重點是要讓國內新創團隊多接觸國際市場，鼓勵「出海捕魚」，接觸多元的文化、協作與資本，才有機會培育出獨角獸新創企業。