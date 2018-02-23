台灣不缺席 Gogoro拚首隻「獨角獸」

2018-02-23

〔記者陳梅英／台北報導〕全球創新創業風潮方興未艾，截至今年二月底，全球已有二二八家獨角獸（估值逾十億美元的新創公司），台灣卻在市場、資金、人才及法規四大緊箍咒下，迄今孵不出一家獨角獸。不過，台經院評估，國內有兩家公司很有機會在兩年內長成獨角獸，包括電動機車Gogoro及AI領域的沛星互動科技（Appier）。

台經院研究六所副所長范秉航表示，獨角獸是指估值超過十億美元的新創公司，估值通常以投資人願意用多少錢投資來衡量，例如投資人願意用一千萬美元買這家新創公司十％股份，代表對這家公司評價就是一億美元。

沛星互動科技緊追在後

根據已揭露資訊，Gogoro迄今完成三輪增資，股東包括國發基金、新加坡淡馬錫等，獲投金額達四．八億美元；沛星互動科技是台灣第一個獲得紅杉資本投資的新創公司，獲投金額八一五○萬美元。范秉航表示，這兩家公司只要再經一到二輪投資，就會達到估值十億美元，甚至Gogoro在許多創投評價中早已是獨角獸。

除了上述兩家公司外，台經院也看好藝人黃立成的直播平台17 Media，以及二○一五年成立、已開發阿茲海默症新藥的新旭生技，在未來六年內成為獨角獸。

范秉航表示，一家公司要長成獨角獸，需要天時地利人和等多方面到位，若這家公司所處的產業剛好在風口上，就可乘風而起；政府應扮演扶助角色，建立適合新創產業發展的環境，不用喊出兩年要養出一家獨角獸這種衝KPI的口號，徒增執行單位壓力，屆時為達目標，靠政府補助養大的獨角獸，恐怕不是大家所樂見。