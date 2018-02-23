新創目標 賴揆︰2年養1隻「獨角獸」

推優化新創環境5大政策
未來5年投資金額年增50億元
〔記者李欣芳／台北報導〕加速優化新創事業投資環境，行政院長賴清德昨宣布「優化新創事業投資環境行動方案」的五大政策；他期許達到兩大目標，包括每二年孕育出至少一家具代表性的獨角獸新創事業，以及未來五年台灣新創事業獲投資金額每年成長五十億元，使台灣成為亞洲新創資本匯聚中心。
獨角獸（Unicorn）是希臘神話中的生物，頭上長有獨角的白馬，是稀有的物種；二○一三年時，由美國風險投資基金創辦人Aileen Lee提出「獨角獸」概念，借用獨角獸「稀有」概念來代表市值達十億美元的新創公司。
國發會昨在行政院院會報告「優化新創事業投資環境行動方案」。國發會主委陳美伶表示，獨角獸新創企業是指成立十年內、尚未上市，以及市值十億美元以上的新創事業，目前全球共有二百廿八家，台灣還沒有，但約有三、四家潛在企業，她有信心未來兩年內一定會有第一家獨角獸新創事業產生。
賴揆則期許第一階段兩年內至少孕育出一家具代表性的獨角獸新創事業；第二階段，六年內促成至少三家具發展潛力的新創事業成為獨角獸。
五大政策在充裕新創早期資金方面，天使投資人投資同一新創公司一百萬元以上者，可享有租稅優惠；國發基金對同一事業投資金額提高為一千萬元，申請國發基金參與投資比率與金額則不受募資規模卅％或十億元的限制。
人才發展及法規調適方面，「外國專業人才延攬及僱用法」二月正式上路、策略性吸引東南亞學生或人才來台、強化新創法規調適平台功能；政府成為新創好夥伴方面，將透過政府採購、競賽、開放資料等方式，鼓勵新創參與合作。
提供新創多元出場管道方面，將增列上櫃電子商務為產業新類別，同時提供多元上市櫃條件，並檢視現行「企業併購法」是否有助於併購新創企業，研議是否修法；新創進軍國際方面，將引入國際加速器來台設點，並選送新創赴海外加速器、參加全球重要會議等。
至於行政院研議提出解決青年低薪的對策，陳美伶表示，國發會有初步研究結果，已彙整報告給行政院副院長施俊吉，但尚未向行政院長賴清德報告，施俊吉應該會再召開會議討論，待方案成熟後就會公布。賴揆則表示，只有增加國內外企業對台灣的投資，才有辦法根本解決低薪的問題。