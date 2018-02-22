月台候車突倒下 自強號撞頭不治

2018-02-22

突暈眩癱倒 頭部超出月台外

〔記者陳恩惠、鄭瑋奇、周敏鴻／綜合報導〕要命的昏倒！昨天大年初六開工日，在「陽明海運」擔任分析師的三十八歲女子張文姬，清晨七時到台北車站欲搭通勤列車赴基隆分公司上班，她在月台候車時，就在自強號開進站的前五秒鐘突然暈眩癱倒，頭部超出月台邊緣，身旁兩名女乘客企圖把她拉進月台未成功，張女遭進站列車撞頭，送醫不治。

警方調查，張女老家在彰化，獨自在北部工作，前晚才從彰化返北；親友說她無相關病史，「最近連感冒都沒有」，為何會突然倒下，事前毫無徵象。鐵路警察局台北分局研判張女可能身體有狀況才倒地。

月台監視器顯示，張女昨晨刷悠遊卡進站，走至地下二樓北上列車的第四月台Ａ側，站在第十車廂位置，張女與其他乘客都有依規定退在黃色警戒線外，因該處月台間距僅兩公尺，眾人均緊靠月台旁的牆壁站立。

兩乘客試圖救人 來不及拉起

一名女乘客說，當時月台地上已亮起列車即將到站的號誌燈，離她僅兩步距離的張女突然倒下，她心想「咦，怎麼有人倒下？」接著一驚「不對，火車要來了，她的頭部露出月台」，和一名女學生上前想拉張女，但因身體沉重，一同使勁仍無法拉起，張女隨即遭列車擦撞頭部流血，失去意識。

張女候車時 依規站警戒線外

鐵警表示，竹南開往花蓮的二七二次自強號於七時二十八分進站，司機員也驚見有乘客突然倒臥月台，頭部外露，嚇得緊急煞車，仍於擦撞後直行二十公尺才停住。台北站長黃榮華表示，月台會有嚮導員吹哨，提醒旅客不要超越黃線，但嚮導員位置與出事地點相隔約六十公尺，月台滿滿都是人，無法看見張女動態；他說，本案是意外，很難事前發現和防備。

無獨有偶，台鐵一列上行區間車昨下午進入中壢車站，一名印尼籍男乘客在月台上疑酒後腳步不穩，與列車發生擦撞倒地，造成臉部撕裂傷，幸送醫後無生命危險。