兩岸未來動向 蔡：取決能否互釋善意

2018-02-22

出席台商春節聯誼活動 向對岸喊話

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會昨舉辦中國台商春節聯誼活動，蔡英文總統出席致詞時再向對岸喊話，她強調，區域的和平穩定與發展，兩岸關係是當中最重要的關鍵；前年五二○她所做出的承諾，是釋出最大的善意，也是兩岸和平穩定與發展的最有力保證。兩岸關係的未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動。

區域和平穩定 兩岸關係最重要關鍵

蔡總統表示，兩岸關係的和平發展，不只台商朋友高度關切，也是所有國人同胞關注的焦點。面對兩岸的新情勢，「我們始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路」。台灣一定會善盡對區域安全的責任，維持一個穩定、具一致性、可預測的兩岸關係。

蔡英文指出，過年前花蓮震災中，有來自中國大陸的旅客受到傷亡，在人道救援上，兩岸沒有距離。台灣盡了最大努力，對傷亡者及家屬，也能感同身受，盡全力來協助及善後。她也要特別感謝許多身在對岸的台商朋友們，為花蓮震災慷慨解囊，捐款幫助受災鄉親早日恢復生活。

蔡總統強調，剛度過的農曆春節，更是兩岸最重要的節慶。兩岸間相近的習俗，透過人民交流及媒體傳播，拉近彼此間心理的距離。這段時間不論是台商朋友返鄉，或是對岸朋友來台灣旅遊，在在顯示兩岸經濟和社會互動的頻繁。這就是兩岸數十年來，交流互動所累積的成果，「相信兩岸的領導人都有責任和智慧，共同珍惜這樣得來不易的成果」。

總統說，她知道台商朋友非常關心台灣整體經濟的發展，也知道在中國大陸的許多台商企業，正面臨幾十年來，最大的挑戰。她保證，無論台商有意在對岸轉型升級，或前往新南向國家發展，或是回到台灣投資發展，只要政府能力範圍所及，都願意提供必要的協助、輔導及服務。

蔡總統昨與陸委會主委張小月、海基會董事長田弘茂、經濟部長沈榮津共同出席台商春節聯誼活動，並與在場的各地台商協會幹部新春團拜。未受M503航路與兩岸春節加班機影響，約有兩百多名台商出席，與往年相較並未減少。