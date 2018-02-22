國發會今提方案 優化新創投資環境

2018-02-22

〔記者陳梅英、黃佩君／台北報導〕行政院長賴清德開工日許願台灣經濟更有力，國發會表示，除了持續法規鬆綁讓投資加速之外，今將向行政院報告「優化新創事業投資環境」行動方案，並於下一次加速投資台灣會議，提出協助中小企業（尤其是五人以下微型企業）數位化及智慧化升級策略，讓台灣隱形冠軍不用再隱形。

國發會主委陳美伶說明，為帶動國內投資，賴揆在「加速投資台灣專案會議」，針對五缺（缺水、缺電、缺工、缺才、缺土地）問題已提出因應策略，多項政策與計畫已開始推動，如綠能屋頂方案及風力發電都進入招標、評選階段，加上「五加二」創新產業及前瞻基礎建設陸續到位，接下來就是執行力的問題，將持續進行法規鬆綁，以利投資加速。

國發會副主委邱俊榮也指出，台灣經濟成長要更有力，關鍵還是在投資，政府除了解決問題，也要優化投資環境。為扶植新創發展，國發會今將向行政院報告「優化新創事業投資環境」五大行動方案，從市場、資金、法規、人才等面向協助建立有利新創發展環境，包括引進國外加速器、放寬天使投資審議門檻以及投資上限至一千萬元等。

去年國發基金匡列一千億元成立產業創新發展基金，希望鼓勵國內企業透過併購，進行升級與轉型，也能帶動投資，目前已通過三個案子。邱俊榮表示，由於如興、新日光等知名案例打響名聲，目前上門案子絡繹不絕，預估今年將有更多併購案。

經濟部則表示，賴揆去年指示盤點「五缺」問題，經濟部提出包括缺地、缺電、缺人才及招商等對策，都已大致底定，今年將可逐步落實，讓這些解決問題的政策開始「收成」。

其中，缺才方面，推出結合招商及攬才的方案，希望能打破過去藩籬，讓外國人才能來台灣並拓展更多投資商機。目前經濟部已研擬「招商中心精進方案」、打造「投資台灣事務所」，結合原有的招商中心、投審會及投資處，以一條鞭的商業化模式運作並延攬多元國際人才，讓資源能真正貼合產業需求。