工商界︰五缺問題要長期抗戰

2018-02-22

工總︰擴大內需 帶動薪資成長

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商界認為，賴揆對拚經濟展現誠意令人敬佩，但「五缺」問題需要長期努力，盼政策更務實。工總呼籲，趁今年景氣樂觀，應擴大內需，帶動薪資成長；商總要求，熱絡房市、股市；中小企業建議發展新世代產業，協助中小企業升級；工商協進會則認為，稅改、公司法、能源政策都要更友善企業，以吸引更多投資。

工總秘書長蔡練生表示，去年擺脫悶經濟，大家對景氣樂觀就願意消費。他說，政府要降低社會衝突、增進和諧，勿在公平正義大帽子下製造對立；以「勞基法」為例，雖然修法通過，但對工商界幫助不大，包括七休一、排班間隔十一小時等，都要主管機關指定，門檻過高，「法的彈性不足，導致資方成本增加，勞工收入也受影響，衝擊物價和消費」，建議給予更多彈性。

他表示，「五缺」問題要長期抗戰，「近期啟動核二，就是建立投資信心的很好方式」；企業不反對非核家園，只求供電穩定。另外，缺才是低薪所致，但解決低薪不能透過提高基本工資，應提出完整人力政策，引進及留住人才；同時把經濟的餅做大，透過成長來帶動薪資。

商總理事長賴正鎰則表示，拚經濟應創造良好的投資環境，「台商海外閒置資金有卅兆元，加上國內存款有七十兆元以上；台灣不缺資金，問題是要投資什麼？」他建議，應優先讓股市及房市更加活絡，包括將台股每日成交量推升至一五○○億元、房市新推案量每年突破一兆元，過去三年每年僅六、七千億元。

商總︰引導資金 熱絡房市股市

商總也重申五缺問題，以缺人才最為優先，建議訂定新的移民法，鼓勵專業人士來台，以改善人口結構，扭轉高齡化社會。此外，ＡＩ（人工智慧）的擴大應用，在零售、物流、服務業都有商機，政府可重點扶植。

中小企業建議 發展新世代產業

中小企業總會提出三大建議：一、行政院積極改善五缺，展現誠意與決心，但中小企業另有「資金、通路、輔導」三缺，也需要政府協助；二、鼓勵發展新世代產業，包括ＡＩ與智慧機械，讓中小企業為主的傳統產業能夠轉型升級；三、加強跨部會協調及決策，助產業創造更高價值。

工商協進會理事長林伯豐指出，稅改、公司法修正及能源政策，是業界最關心的議題，宜從擴大投資的角度來思考。營業稅過高或內外資股利課稅不同調，都會影響投資。此外，鋼鐵等製造業面臨國際上貿易保護主義，政府應加速應對。