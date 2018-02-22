賴揆開工許願︰讓經濟更有力

2018-02-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆大年初六開工，春節連假正式結束，行政院長賴清德昨在臉書發文指出，「台灣，開工！春節後第一個上班日，百工百業裡、勤奮的台灣人民們，大家一起上工，為前途打拚，延續去年經濟成長的勢頭，今年咱要讓台灣經濟更好更有力。」

賴清德也期勉行政院全體同仁，今年要以「安居樂業、生生不息、均衡台灣」為目標，持續努力來壯大台灣。

徐國勇︰今年GDP2.4％ 向上發展沒問題

「初六股市大漲三百多點開紅盤！」行政院政委兼發言人徐國勇說，行政院對今年台灣經濟榮景非常有信心，全年ＧＤＰ（國內生產毛額）二．四％、經濟持續向上發展沒問題，目前台灣五缺問題已有效解決，軍公教加薪三％，更帶動七成企業響應加薪政策。

徐國勇提及，新的一年行政院會把經濟列為第一優先，「生生不息」不僅代表經濟永續發展，在人才、人力、改革與轉型正義上更要「生生不息」，也會持續改善少子化問題，讓人力「生生不息」。

徐國勇指出，行政院施政報告二月廿七日將正式出爐，陸續將推動公司法等重大法案的鬆綁，促進產業經濟更加活絡，並放寬移民法規限制，引進國際人才，同時也會注重留才、育才環境，強化推動技職再造，讓產學更能學以致用。

另外，行政院將持續推動五加二創新產業，包括持續發展綠能等相關產業，來帶動台灣更多需求及就業機會，「發展經濟、壯大台灣，落實蔡總統的國政藍圖」，都是行政院未來一年的施政目標。