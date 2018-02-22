狗來富好彩頭 股匯開紅盤雙漲

2018-02-22

台股上揚293點 台幣升值9.7分

〔記者羅倩宜、陳永吉、盧冠誠／台北報導〕有「狗」讚！台灣金融市場昨上演補漲行情，股、匯市開紅盤表現亮眼，台股加權指數大漲二九三．三五點，以一萬○七一四．四四點作收，成交量一四五一億元；新台幣匯率最高一度勁揚近二角，終場升值九．七分、以廿九．二四五元兌一美元作收，匯價連四升，創半個月新高。

狗年開紅盤，台股昨開盤跳空大漲二○○點，市場趁高出脫持股，導致大盤一度壓回，但隨即拉高，主因不少投資人看好後市，再度搶進，換手跡象明顯。由於農曆春節期間美股大漲，蘋果股價也上揚，帶動台積電為主的蘋概股走高；傳產類股因美元弱勢，原物料報價看好，中鋼、台玻及亞泥等翻紅；塑化類股則受到油價上漲激勵而收漲。

外資封關前於台指期留倉四．二萬口淨多單，昨小幅加碼五千口；現貨市場外資則買超八十九億元。期現貨同步加碼，反映外資押寶多方的力道不變，資金仍停駐國內。

外資瑞銀表示，二月上旬從美國開始的全球性股災，主要是市場對美國財政赤字擴張及通膨預期太過擔憂，認為聯準會（Fed）將採取更激烈升息；但目前看來，稅改方案及財政支出增加雖可能推高通膨，但仍在可控制範圍，美國經濟並未過熱，Fed升息應是緩慢而漸進。

經濟如續復甦 可望化解美升息衝擊

瑞銀指出，「歷史上每次升息週期平均約十二次，目前達五次，顯示美國升息週期已進行到近一半，未來升息腳步不至於太快，每季升逾一次的機率降低」；因此，只要各國經濟持續復甦，市場應有足夠空間來因應美國緊縮資金的衝擊。

多元上市方案今公布 吸引電商掛牌

另外，金管會昨召集證交所及櫃買中心討論多元上市方案，達成初步共識，將於今天宣布，預計下半年上路。金管會日前提出的多元上市方案，上市以資本額六億元、市值五十億元為門檻，上櫃則須淨值六億元、市值廿億元，並搭配營收、現金流等條件，希望吸引電商等企業掛牌。