看問題》陳抗嘶吼政治秀 不如解決爭議

2018-02-22

記者吳柏軒／特稿

年後開工在凱道的第一場陳抗，竟是台大部分師生為挺管中閔當校長，上街嘶吼；抗議者雖高舉「大學自主」旗幟、揚言抗拒「政治黑手」，卻似乎忘了來聲援的學者，幾乎多是前朝政府官員，抗議訴求更要總統府用政治力解決，矛盾點儼然使大學自主淪為空洞口號，政治戲碼才像遊行主秀。

抗議群眾高喊替管中閔討「工作證」，無視此次台大校長遴選的程序瑕疵，諸如管的台灣大獨董身分未主動揭露、與遴委台灣大副董蔡明興未利益迴避、掛名論文涉及學倫爭議等，在在考驗台大校長遴選辦法第十三條：校長應具高尚品德及學術成就、具教育理念及行政能力、處事公正並超越黨派利益等條件。

也有台大教授在校長遴選階段，質疑其他候選人與遴委有部屬及長官關係，涉及利益迴避問題，該候選人回應「符合規定」，他不服氣地投書批判；如今挺管，反希望管與遴委、台灣大副董的利益迴避疑雲，能比照前述兩人，「照遊戲規則走」。

然而，校長遴選非賭博，程序瑕疵更該重訂規則，此次台大校長遴選分兩階段，候選人須「先通過」校務會議推薦投票，才有資格進入下一階段遴選，但事後不僅有台大遴選委員坦言不知管的獨董身分而投票，更有台大校務會議學生代表表態，當初是在不清楚狀況下投給管的推薦同意票。

當初管中閔在校務會議的不推薦投票是所有候選人中第二高，若校務會議代表都清楚管的台灣大獨董身分、知道台灣大副董就是遴委，管的不推薦票數會如何？能否進入第二階段遴委會投票？這些最明顯不過的遴選疑點，抗議群眾似乎也都視而不見。

管若適格台大校長，必須獲得台大內部最大支持，應該如同科學實驗，無論是校務會議再召開，甚或校長遴選程序重新操作，都可導出相同結果。抗議者爭取大學自主，其實更應回到台大校內找解方，透過校內民主機制解決問題，真正捍衛要給社會示範的「大學自主」。