教部：台大需釐清爭議 才能依法聘任

2018-02-22

〔記者林曉雲、吳柏軒、蘇永耀／台北報導〕部分台大師生及聲援人士要求教育部長聘任管中閔教授為新校長，但教育部人事處處長陳焜元強調，依大學法第九條規定，大學由校長遴選委員會選出校長人選後，由教育部聘任，依法定權責需釐清疑點。有關管中閔未完全揭露兼任台灣大獨董的個人資訊是否影響遴選，被指控聯名論文涉及違反學倫等爭議，台大須認真釐清，教育部才能依法聘任，如此才是對新校長最大保障。

總統府：尊重教部依法處理 不會介入

總統府發言人林鶴明回應，總統府尊重教育部依法處理，不會有所謂的政治介入。

陳焜元說明，教育部最近一次在二月九日發函台大，針對管中閔的獨董兼職爭議，以及台大校長遴委會的關鍵決議，例如管有無揭露資訊？是否會影響遴選結果等問題，希望遴委會給予清楚答案，到目前還沒得到回覆。而根據遴委會會議紀錄，遴委會對於此事究竟是否有影響，卻完全沒調查或作出決議。教育部態度一直都一樣，希望台大能有具體資料且明確回答，釐清問題才能聘任。

陳焜元表示，教育部是依法規要求去處理台大校長聘任案，沒有黑手介入這種事。他也強調，對各大學處理標準都一樣，重點不在於教部發了多少次公文，而在於有必要把包括監察院函詢等各種資訊及疑點都告知台大，陽明大學校長遴選爭議處理也是如此，台大校方及遴委會是否有把問題說清楚？才是關鍵。

媒體詢問是否要等台大召開臨時校務會議才考慮聘任？陳焜元則表示，教育部沒說「等」校務會議召開，但校務會議結果應會是遴委會的重要參考，過去所有大學校長遴選，教育部均如此要求。

陳焜元並指出，台大遴委會是由校務會議決定組成，再依教育部的辦法自訂台大作業細則，而細則前端也明載「校務會議的參與」是第一階段的推薦階段，台大須依本身規範去處理後續衍生的爭議問題。