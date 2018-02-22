前朝高官上凱道 挺管爺當台大校長

2018-02-22

訴求政治退出又找上總統 遊行挨轟自相矛盾

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議不休，部分台大師生、校友昨上凱道遊行，高喊要大學自主、抗拒政治力介入，要求總統府、教育部儘速讓台大教授管中閔出任台大校長，隊伍中不乏曾與管同在前朝為官的大學教授學者。其他台大教授則質疑，遊行訴求是要政治退出校園，卻又找上總統府，遊行本身就已「自相矛盾」！

台大遴選新校長，今年一月由財金系教授管中閔當選，後續爆發資訊揭露、利益迴避乃至學術倫理等疑慮，教育部多次去文要求台大釐清，因台大未回答爭議細節，教育部至今未核准其校長聘任。

台大獸醫系教授周崇熙發起「台大自主行動聯盟」，昨更號召師生及校友上街頭，約有百人響應站上凱達格蘭大道。現身的台大學者及校友中，不乏馬政府時代的官員，包含前政務委員馮燕、前環保署長魏國彥、前內政部長李鴻源、前法務部長羅瑩雪等，還有前金管會主委、政大副校長王儷玲等。

周崇熙表示，上街是維護台大的遴選制度，強調台大校長遴委會經合法程序，也針對管中閔當選資格重新開會，決議「毫無疑義」，台大學倫會也拍胸脯保證管涉及的學倫案沒問題，不懂為何教育部還要卡關，台大已八個月沒校長，盼政治歸政治、學術歸學術。

參加該活動者，昨上午先在凱道上向總統府、教育部高喊「捍衛合法、捍衛自主」，狂批「教育部長沒擔當，大學自主輸光光」，更一度不滿受理陳情的官員太小咖，直到教育部主任秘書朱楠賢出面，才讓抗議落幕。

難撇藍營色彩 反年改、拔菜團體都來湊熱鬧

而因活動遭外界解讀「挺管」，難撇藍色政黨色彩，昨更引來「反年金改革」、「拔菜總部」等反蔡英文團體約上百人在旁圍觀聲援。不過媒體揭露後，該聯盟立刻聲明切割外圍團體，認為活動遭惡意抹黑分化。

對於這場遊行的訴求，台大物理系特聘教授林敏聰等其他台大教授受訪認為，口號希望政治不要介入校園，遊行卻找上總統府，要總統蔡英文逼教育部核定台大校長，「自相矛盾」。

林敏聰認為，教育部依大學法等法定職權，就國立大學校長遴選程序的適法性監督，並非實質介入遴選過程，且管中閔尚未合法當選，仍有個人資訊揭露不全等諸多爭議待解。

連署召開校務會議的台大法律系學生童昱文說，遴選爭議問題不能迴避，依法，大學最高決策機關就是校務會議，不應跳過即將要召開的台大校務會議，而去要求總統府、教育部做什麼，反而讓台大遴選爭議更政治化。