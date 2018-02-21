台股今開紅盤 看好補漲行情

2018-02-21

〔記者張慧雯／台北報導〕今天狗年開紅盤，由於台股封關期間美股表現亮麗，四大主要指數漲幅逾二．五％，其中那斯達克指數漲幅更高達三．七％，對於台股新春開紅盤具有實質的激勵效應，法人多表示，台股將有補漲行情，開紅盤上漲機率高。

元大期貨指出，受惠於股神巴菲特加碼蘋果股票，帶動蘋果股價大漲，將有助於拉抬台股補漲效應；加上封關前外資仍持有超過四萬口期貨淨多單，在美股上漲加持下，台股開紅盤上漲可期。投資人可多留意權值股領盤、量能擴張、波動率壓回等三大趨勢助攻，將更有利於掌握多頭行情。

兆豐國際中小基金經理人蔡政原表示，今年以來全球股市反映景氣擴張、企業獲利成長動能延續的預期，帶動全球股市風險情緒仍正向發展。他認為，短線拉回可以漲多修正來看待，在全球景氣未大幅反轉前，股市尚無走空的疑慮，然而在選股上建議避開高融資個股，布局籌碼相對乾淨的個股。

蔡政原並表示，看好後續美股有減稅題材可支撐大盤指數，而台股在各企業獲利仍可成長的前提下，預估今年指數仍有向上空間。

法人︰

台股修正已近滿足點

國泰證期則分析，台股本波段修正低點曾來到一萬○一八九點，而企業獲利仍在上修中，目前以二○一八年企業獲利計算本益比為十三．二倍，接近歷史估值十三倍至十五倍的下緣，在基本面與資金面未惡化下，台股修正已接近滿足點。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球基本面仍屬穩健增長且尚未觸頂，企業獲利更優於預期，前波美股大修正與基本面無關，主要是美國公債利率彈升所引發的風險趨避，從中長期角度來看，對股市仍偏樂觀。建議持續看好漲多跌深的科技股，與受惠於殖利率上揚的金融類股，都是農曆年後值得留意逢低介入的參考標的。