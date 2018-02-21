冷眼集》 管爺被政治？

2018-02-21

記者鄒景雯／特稿

狗年上班日，馬上有一場陳抗在凱道登場，他們的訴求是：抗議政治力介入台大，但是又要求教育部應馬上核定台大新校長。這前言與後語，明著去政治，骨子裡卻大搞政治，剛好自相矛盾，更加提醒社會大眾意識到這次台大校長遴選大有文章。

怎麼說這遊行主事者在拿自己的矛攻自己的盾？首先，這群人說要抗議政治力介入台大，外界第一時間直覺反應一定是哪個鴻儒碩彥被政治了，定睛一瞧，才發現前面是包裝紙，後面包的「核定新校長」才是內容物，也就是真實目的，是要為一月五日選出的管中閔造勢。管既然為這些人認定當選資格殆無疑義，那為何不公開「挺管」？

管中閔何許人，曾官拜國發會主委，二○一五年總統提名之際，登高大呼：「國民黨膽敢做掉洪秀柱，我就帶大家衝中央黨部」者也，這麼鮮明的政治中人，不政治別人就不錯了，還會被別人政治掉？說服力實在太差，這是不是主辦單位左右閃躲、曖昧其詞的原因，外界不得而知。

其次，大學自主的實踐，是大學本身完善一切爭議，不勞政治插手；但偏偏台大現在顯然有不同意見並存且對峙，這時怎麼辦？台大校方理當依法行政，這也是去政治的最好方法。因此陳抗者照理是回到校園要求校方把遴選程序正義補強，既然校長選舉是採兩階段進行，就該重開校務會議討論；事實上，三十五名校務會議代表的開會連署已送達校方，真金不怕火煉，何不開大門走大路，由校內自主化解遴選違法爭端，即使重選一次又有何懼，卻跑上街頭要教育部「硬准」，豈不坐實了公然逼迫政治力介入台大？總不能別人不可以，爺們就可以吧！

第三，講到依法行政，更逗趣的是，這群人要求教育部儘快核定，表示他們知道大學法第九條明定：大學由校長遴選委員會選出校長人選後，「由教育部聘任之」。換言之，教育部握有最終聘任的職權，否則經過遴選委員會在一月三十一日六小時馬拉松會議認為一月五日選舉有效後，管爺大可直接進駐校長室，何以不能這樣做？這充分證明了教育部必須依法、不能怠忽職守的角色，少數台大師生卻又將此權責指為黑手，恐怕欠缺給大家一個最起碼的說理基礎。

還有一點不能不提，陳抗者援一份四千人連署為後盾，宣稱有多少院士、教授簽名背書，教育部不該無視等等。但有眾多連署人卻在事後反映：該連署文根本沒有管中閔，他們是挺大學自主，不是挺管，如是挺管，就要撤簽。究竟遊行單位是不是魚目混珠？上街前要先說清楚。這年頭，誠信很缺貨，台大人須為表率，不可以為學霸服務，連自己的師生、校友都有詐騙之虞。