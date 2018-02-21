北美台灣人教授︰管涉學倫案 應做校外審議

2018-02-21

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議不休，當選人管中閔和暨大教授於中研院會議發表聯名論文，遭踢爆與暨大碩士論文高度雷同，但台大學倫會決議不立案調查；北美洲台灣人教授協會組成調查小組進行比對也提出疑點，協會昨發聲明再度質疑，中研院與台大享受崇高的社會地位及納稅人資助，但少數人以大學自治之名，在學術高牆內藏污納垢，台大破天荒對學術會議的倫理規範分等適用，不惜糟蹋台大與中研院舉辦多年的學術會議被瞎指為未成熟的會議，而不進行實質調查，呼籲教育部拿出擔當，學倫案應交由校外的其他機構審議，以昭公信。

台大音樂所專任教師蔡振家則發文支持台大召開校務會議，針對校長遴選釋疑，三十五位校務會議代表願負責扛起解決爭議，讓他看到台大的希望。他更另呼籲兩件疑似違法事件也應徹查，依台大專任教授兼職相關準則，台大於去年十月二日函復台灣大同意兼職並副知管中閔教授，在此前如尚未訂定契約、管卻已兼職獨董，就應送請評審委員會處理；而再依台大校長遴選委員會組織及運作要點，校長被推薦人應具備高尚品德及學術成就，管如違反兼職準則，就明顯不符「具高尚品德」。

台大教授陳翠蓮發文表示，台大校長遴選爭議應回到校園自治，因此需召開臨時校務會議處理。目前連署已成案，校務會議召開在即，相信台大師生能透過理性討論，處理校長遴選爭議，讓各界看到台大自治的能力。在爭議未解前，就一味要求任命新校長，甚至號召民眾走上凱道，施壓總統，這種招數對台大形象反而不好。

校方稱不可能交給外校處理

台大研究誠信辦公室昨回應指出，國外名校討論論文爭議都由校內處理，不可能交給別校，台大學倫案也有自己的處理機制，且學倫會有三名校外人士一同審查；已將會議紀錄提交教育部。