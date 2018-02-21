台大學代︰校長遴選爭議 由校務會議釋疑

2018-02-21

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議不斷，今天將有部分台大師生上街要求大學自治，希望教育部加速聘任台大教授管中閔為新校長。但另有台大校務會議師生代表連署要求召開臨時校務會議釐清遴選爭議，預計過年後新學期就將開會，學生代表因此呼籲教育部，應要等台大校務會議解決遴選爭議和釋疑，才是真正尊重大學自治。

台大校長遴委會一月選出管為當選人，但隨即爆出管未揭露擔任台灣大公司獨董，且因台灣大副董任遴委而未利益迴避；管更和暨大教授發表論文，與暨大碩士論文高度雷同，遭爆涉及學術倫理等爭議。

年後將開會 學生︰暫緩核定不是壞事

連署召開校務會議的學生代表童昱文表示，校方要求三十五位連署代表須補簽名，因年假，已有四分之三回傳，其餘還在回傳。據法規往例，連署早無問題，但程序委員會在放假前才作出須親自簽名的決議，理應給時間補件；教部在會議召開前，不應核定校長案，才是尊重大學自治。

部分師生今發起被視為挺管的遊行，訴求「尊重大學自治」、「台大不能沒校長」，並將向教育部要求速核定管上任校長。但童昱文指出，既訴求大學自治，大學最高決策單位就是校務會議，各界對遴選的質疑，理應留待校務會議處理，怎會跳過台大自治機制，反去要求教部快核定？

他指出，台大校長是二階遴選，當初學生代表在一階校務會議投票有給管同意票，但當時學生並不知管擔任台灣大獨董，確有資訊未充分公開爭議且影響投票意願，因此遴選程序遭疑不具正當性；遴委會卻執意硬推，因此連署召開校務會議釐清爭議，才是真正的大學自治。「遴選程序」爭議會影響「遴選結果」的正當性，「好好確認釐清遴選程序問題，新校長核定，慢一點不是壞事」。

台大主秘林達德表示，台大明恢復上班，目前尚未收到連署補簽名及正式提案，校務會議日期須再訂；學校行政單位立場是希望教育部儘快聘任新校長，更利校務推動。

教育部人事處則重申，國立大學校長遴選，教部向來依大學法及遴選相關辦法進行適法性監督與聘任作業，大學在法規範圍內享有自治權，教部也需依法恪守並捍衛法規精神，有職權須查清遴選疑慮，才能依法核定。

官員稱未實質審查 校內恐衍生矛盾

教育部一名官員說明，台大及遴委會未實質調查遴選爭議，也未實質查明管所涉學倫案，只是形式上開會，共識決方式就作結論？有台大師生看不下去而要求召開校務會議，萬一認定遴選有問題？台大校內恐發生矛盾。

台大遴選是二階投票，一階校務會議推薦投票也具實質決定力，並非只是遴委會權責，是否構成遴選瑕疵？應否重做投票？應由台大校務會議自行依法作出決議，在此之前，教部如逕行核定，恐引發更多爭議。