收假前又震 宜蘭震度5級

2018-02-20

規模5.3 半個台灣都在搖 新北桃園竹縣南投4級

〔記者劉力仁／台北報導〕春節連假進入尾聲，但不平靜，昨天晚間十點四十七分，宜蘭縣大同鄉發生規模五．三地震，深度達四十六．五公里，各地最大震度：宜蘭五級，新北、桃園、竹縣、南投四級，花蓮、台北、竹市、苗栗、台中三級，截稿前未傳出災情。

〔記者劉力仁、林敬倫、吳亮儀、姚介修／台北報導〕今天大年初五，高公局估計北返車潮尖峰時期已過，西部國道不實施高乘載管制，但仍實施匝道封閉、深夜暫停收費、開放路肩、匝道儀控等配套措施，今天民眾出發走高速公路北返，應可一路暢通到台北。

高公局交通管理組科長蔡明哲表示，因仍有許多民眾利用最後一天假期至宜蘭一日遊，加上東部北返車潮匯集，今天國五會有一波疏運高峰，所以仍實施高乘載管制。

氣象局提醒，今天北部、東部地區因鋒面影響，天氣略轉冷且有短暫雨。明天冷氣團報到，北台灣民眾將迎接濕冷的上班日。

明冷氣團報到 北部迎濕冷上班日

昨天為國道北返疏運高峰日，上午高乘載管制時段，中部部分路段雖然車多，但行車大致順暢。下午二點西部國道高乘載管制取消，北返車潮大量湧入國道，包括國一北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口路段，國三北上斗六至南投、龍井至大甲、大山至香山、關西至大溪路段，都出現車多壅塞情況，直到半夜才紓解。

國道五號方面，昨天上午八點半即車多動彈不得，雪隧北口最長回堵七公里，頭城、宜蘭及羅東交流道回堵兩公里，隧道內車速每小時僅二十六公里，回堵狀況一直持續到今日凌晨才改善；高公局表示，今日連假最後一天仍有約四萬輛次的車流量，下午三點開始實施北上高乘載管制。蘇花改蘇澳東澳段北上車流於昨天上午十一點開始湧現，但未出現回堵狀況。

昨天濃霧影響桃園機場五航班起降，另約三百名旅客因濃霧滯留馬祖，多數民眾搭乘昨天晚間船班返台，少數當地民眾選擇今天再出發；另外金門返台人多，在軍方協助下，啟動了兩波軍機疏運，搭載了一百四十位民眾回台。