倡聯合計畫 取代「一帶一路」》 美澳印日擬結盟抗中

2018-02-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「澳洲金融評論」引述美國一資深官員透露，澳洲、美國、印度和日本正在討論建立一個聯合基礎建設計畫，作為中國「一帶一路」（ＯＢＯＲ）倡議的替代方案，以抗衡中國不斷擴大的影響力。

列澳美元首會談議程

這位匿名的官員表示，這個計畫涉及四個區域合作伙伴，但目前仍處於「初期」階段，還沒有成熟到可讓澳洲總理滕博爾二月二十一至二十四日訪問美國時做正式宣布。但該官員稱，這個計畫將被列入滕博爾與美國總統川普的會談議程內，並且被認真討論。

這位官員表示，四國的計畫只是中國「一帶一路」的替代方案，而非競爭對手。他說：「沒有人說中國不該搞基礎建設，中國所建的港口在經濟上可能不可行，我們能藉著興建連結港口的道路或鐵路，讓這個港口變得經濟上可行。」

被問及這個四國合作計畫時，日本內閣官房長官菅義偉表示，日本、美國、澳洲和印度經常就共同利益交換看法，「這個計畫並非要反制中國的一帶一路」。

但在此同時，日本計畫用其「政府開發援助」（ＯＤＡ），推廣「自由且開放的印太戰略」，這個戰略獲得美國支持，被視為是對中國「一帶一路」的反制。

日本也推印太戰略

中國的「一帶一路」計畫目的是透過龐大的後勤和運輸網絡，包括道路、港口、鐵路、油管、機場、跨國電網，甚至光纖網路線等，連結亞洲、歐洲、中東和非洲。

這個計畫被廣泛視為北京當局力圖擴大全球影響力的手段。根據牛津經濟公司（Oxford Economics）預估，該計畫涵括六十五國，占全球ＧＤＰ的三分之一，全球人口的六十％或四十五億人。

從去年以來，有關建立一個替代性基礎建設方案的討論就持續在醞釀中。根據印度斯坦時報報導，美國國務卿提勒森去年十月訪問印度時，就曾提議加強美國與印度的合作，以反制中國的戰略。

路透報導，美國也正努力與日本、印度和澳洲恢復談判，以加深安全合作，協調中國「一帶一路」計畫的替代方案，去年十一月於馬尼拉舉行的東協和東亞高峰會上，上述四國曾舉行會談。