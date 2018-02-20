吳志揚資深樂手 柯志恩主持闖天下

2018-02-20

記者鄭鴻達／專題報導

誰說立委的生活只有枯燥的政治議題？吳志揚私下熱中吹奏薩克斯風，也常結合個人行程，在公開場合為選民演奏；柯志恩從政前曾是知名電視節目「世界真奇妙」主持人，從政後，也發揮專才，成為國民黨內活動主持人首選。

吳志揚除了立委、中華職棒大聯盟會長的身分，還曾登上國家音樂廳吹奏薩克斯風。他自小學加入學校樂隊，上大學後，開始專精演奏薩克斯風，多年來，演奏資歷已累積達卅年。

身為國會議員，吳志揚總有跑不完的行程，公忙之餘，他會打打羽球、桌球，也吹吹長笛、薩克斯風來紓解壓力。他也會在許多公益活動或地方場合，大秀音樂長才。

許多人認為會演奏樂器的男人很有魅力，是不是以演奏薩克斯風，追求到初戀情人、妻子洪秀華？吳志揚靦腆坦言，他與妻子都是參與大學管樂社團而結緣，「若不是因為管樂社團，就不會有機會認識妻子！」

吳志揚說，台灣是薩克斯風的主要產地之一，建議大家都能學習吹奏，不一定要學到很專業，但玩玩樂器，總是能怡情養性。

柯志恩進入國會前任教於淡江大學，是教育心理與諮商研究所創所所長、學務長，但在學術界經歷前，柯志恩曾是知名電視節目「世界真奇妙」（繞著地球跑前身）主持人，還因此奪得金鐘獎最佳節目主持人。在擔任台灣首位介紹國外旅遊節目主持人時，柯志恩曾創下兩年走訪四十多個國家的紀錄。想當年，在翻譯、行政等雜事都得自己來的情況下，時常得在異國克服各種困難，培養出柯志恩「硬著頭皮闖」的勇氣。

對於擔任節目主持人的日子，柯志恩很感謝父母的「放手與支持」，時常出差就是一個月的她，母親對她問的第一句話，竟是「妳人在哪裡？」儘管主持節目的工作收入不豐及不定時，但各項歷練更練就她穩健的台風。