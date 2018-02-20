黃國書一手好字 鄭運鵬畫漫畫解癮

2018-02-20

記者彭琬馨／專題報導

立委平時在鏡頭前問政犀利，多半給人嚴肅印象，其實不少人身懷絕技。如黃國書自小學習書法，曾辦過個展；陳其邁不僅有國際潛水執照，還曾擔任帛琉觀光大使，替友邦宣傳海底美好風光；鄭運鵬以畫漫畫出名，參選立委時，還特地以漫畫風格製作文宣，就是希望選 民目光能「多停留一秒」。

黃國書從小學一年級開始學，一寫就超過三十年。他說，剛開始寫書法，學的都是書法的「形」，直到真正進入書法領域，才開始體會寫書法的藝術。黃國書求學階段曾獲得中部五縣市書法第一名、南投縣書法比賽第一名，以及台中一中全省美展第三名。他提到，每個人寫書法的字體會隨著年紀、人生體悟，展現出不同樣貌，「如同政治，有時候需要領悟一些道理」。

陳其邁則是知名潛水高手，臉書粉專「陳其邁的潛水日記」，至今累積上千名粉絲關注。目前擁有數張國際潛水執照的陳其邁，自稱是民進黨潛水界的「開山祖師」，包含雲林縣長李進勇、法務部長邱太三、退輔會副主委李文忠、前立委賴坤成，都是在他的帶領下走入潛水世界。

陳其邁 擁數張國際潛水執照

陳其邁說，現任帛琉總統雷蒙傑索還是副總統時，就因潛水與他結緣。擁有二十多年潛水經驗的陳其邁，曾探索到海下一四五呎的深度，相當於十五層樓高；他說，正如潛水時的「潛伴」很重要，從政路上同志也要互相扶持照顧。

鄭運鵬是漫畫迷，在辦公室中有大量漫畫「存糧」。某次立委選舉開票時，競選總部工作人員整晚都找不到他，因他正躲在總部辦公室裡「看格鬥漫畫」。鄭運鵬說，自己從國小到高中美術都是第一名，雖然最後因為升學沒機會念美術班，但畫漫畫卻成為興趣，立法院議事程序發言時，他也會以漫畫速寫，替立委同事記錄生活。