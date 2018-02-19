中國推一帶一路 德外長：民主與獨裁之爭

2018-02-19

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、國際新聞中心／綜合報導〕聚焦全球安全議題的第五十四屆慕尼黑安全會議（ＭＳＣ），十六日在德國南部的慕尼黑揭幕。德國外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）十七日在演說中指出，中國的「一帶一路」計畫是要建立一個全面替代體系，讓中國在世界上留下印記，但這體系不同於西方是以自由、民主與人權為價值觀，自由世界的秩序正在崩解，民主與獨裁的制度之爭再度浮上檯面，西方國家應提出對策。

嘉布瑞爾籲歐洲團結

嘉布瑞爾批評，德國在二次世界大戰後學習美國的民主制度、多元文化、自由貿易理念，但川普領導下的美國已難以辨識，「不知道該相信實際上的行動、說的話，還是推特」，德國為此感到不安；而中國是目前唯一擁有、且堅定實現全球性地緣政治目標的國家，世界權力將隨中國崛起而改變。面對中國的銀彈攻勢，他呼籲歐洲必須以內部凝聚、發展共同外交利益、尋求共利工具等方式團結一致。他也希望美國支持歐盟，美歐若不合作，將被中國和俄羅斯的「棒子和紅蘿蔔」策略所分化。

中國獨立學者章立凡在接受「德國之聲」訪問時也指出，習近平時代的中國外交政策採取擴張態勢，企圖成為世界領袖、全球化領導者，此乃毛澤東時代「輸出革命」的翻版，只不過是將輸出革命變成輸出資本，將中共的價值觀打包在中國文化裡一起輸出；透過「一帶一路」控制許多國家的經濟資源，將國內通膨和經濟問題向外轉移，讓全世界來承擔，西方的價值觀和民主制度未來都可能受到中國崛起的影響或衝擊。

學者：中國輸出「革命」

本屆ＭＳＣ的焦點集中於全球軍備、中東危機、北韓核武等議題，中國的「一帶一路」、美國閉關自守、俄羅斯的地緣政治野心等也都受到高度關注。ＭＳＣ主席伊辛格也警告，中國近年大舉投資東歐，歐洲面臨被分化的危險，歐洲若不團結恐將遭中國忽視和分化。此外，美國和俄羅斯的不信任程度已「不能再糟」，開戰風險乃冷戰結束以來最高，雙方在敘利亞和北韓問題上誤判的可能性大增。

出席本屆會議者包括英國首相梅伊、以色列總理納坦雅胡、烏克蘭總統波洛申科等國家領袖，以及美國國防部長馬提斯、北約組織（ＮＡＴＯ）秘書長史托騰柏格等政要。成立於一九六三年的慕尼黑安全會議，是議論國際安全政策的年度會議，每年二月召開，每年都有來自逾七十個國家近五百名國家、政府和國際組織首腦、部長級高官、國會議員及武裝部隊公民團體的高層代表參加，成為國際安全政策決策者交換意見的最重要論壇。