收假北返 國道今湧車潮

2018-02-19

〔記者劉力仁、吳柏軒／台北報導〕今天大年初四，春節連續假期接近尾聲，高公局預估收假北返的車潮將大量湧上國道，國道將實施北上高乘載管制，並呼籲駕駛人短途走市區替代道路，讓國道分流，避免壅塞。

今天實施高乘載管制時段及入口：九至十四時，國一北上高雄端至湖口及國三北上九如至大溪，各交流道的北上入口匝道；十五至二十時，國五北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道的北上入口匝道。

此外，昨天實施的匝道封閉、深夜暫停收費、匝道儀控管制，以及開放路肩等疏導措施，今天繼續實施。

今天預估車多路段為國一北上西螺─埔鹽系統、南屯─后里、銅鑼─頭屋、新竹系統─湖口；國三北上南雲─中興、龍井─大甲、大山─茄苳、關西─鶯歌系統；國五北上宜蘭─坪林等路段。

高乘載管制時段 較不易塞車

高公局交通管理組長卓明君表示，今天估計全日國道交通量為一百四十百萬車公里，其中北上交通量為八十百萬車公里，約為平日的一．九倍，建議駕駛人於高乘載管制的時段使用國道，比較不容易塞車。

另根據往年經驗，高乘載管制時段一結束，會有大量車潮湧上國道，通常塞到半夜，走走停停，建議無法於高乘載管制時段上路者，不如充分休息，待初五再北返，行車更安全。

天氣方面，今天除了東部及東南部有局部短暫雨之外，其他地區為多雲到晴的天氣，中央氣象局預報員林伯東提醒，因水氣充足，西半部從深夜到清晨容易出現霧，能見度僅一到兩公里左右，提醒駕駛人注意，開車務必當心。