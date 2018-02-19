Fed本週公布報告 若釋加速升息訊號 衝擊台股

2018-02-19

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國股市反彈能否延續，本週美國聯準會（Fed）公布的一月會議紀錄及貨幣政策報告成為焦點；投資人繃緊神經等待，擔心Fed可能加快升息腳步，若Fed出現積極升息的訊號，預料美股將再度承壓，台股可能迎來另一波股災。

週四公布會議紀錄 全球屏息以待

由於美國通膨升高，市場擔憂Fed將加速升息，造成恐慌性賣壓，本月初美股連日上演血洗行情，「美股波動率指數」（ＶＩＸ，俗稱恐慌指數）也一度飆破五十，達到兩年多來最高；股災甚至蔓延全球市場，歐洲、亞洲股市皆無倖免，台股同樣重挫。

歷經二月初的修正行情後，美股上週收復失土，上週五道瓊工業指數收漲○．○八％，較二月八日最低點漲回約五．七％，報二五二一九．三八點。投資人關心，接下來美股是否持續反彈或是面臨更大的波動，欲從近期Fed官員的談話找尋是否加快升息的蛛絲馬跡。

美股歷經一波修正行情 上週收復失土

美國上週公布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）高於預期，市場擔心通膨將進一步升溫，Fed今年很有可能升息超過三次，或增加明年升息次數，因此Fed官員近來任何對於通膨及市場波動的看法，都備受重視。Fed預計於台灣時間週四（二十二日）公布一月會議紀錄，週五將公布二○一八年貨幣政策報告，新任Fed主席鮑爾則預計在二月二十八日出席國會聽證會。

距離Fed三月利率決策會議還有五週，上月決策會議後，市場幾乎篤定Fed將於三月升息一碼（○．二五個百分點）；而在美股歷經崩跌後，一些官員強調美國經濟環境良好，且開啟今年升息四次的可能性。紐約聯邦準備銀行總裁杜德利（William Dudley）先前表示，升息三次是非常合理的預估，如果美國經濟一年比一年好，或許可能比三次更多。

不過，財經媒體「ＣＮＢＣ」樂觀看待美股行情，認為只要本週Fed並未釋出讓市場嚇壞的訊號，預計美股將持續反彈。貝萊德投資研究中心首席股票策略師摩爾（Kate Moore）也表示，接下來的一週將聚焦基本面，可以看到市場消化真正的數據而非情緒。Fed下次會議將在三月二十日至二十一日舉行。