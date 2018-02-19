總統祈福走春 三天17縣市18廟

2018-02-19

〔記者李欣芳、張軒哲、湯世名、張協昇、詹士弘、陳璟民、黃佳琳、翁聿煌／綜合報導〕蔡英文總統自農曆大年初一到初三，前後走訪全台十七縣市、十八間廟宇，結束春節期間三天祈福拜年行程。蔡總統昨透過總統府發言人黃重諺誠摯感謝所有負責維安軍警人員的辛勤付出，並祝福所有人員新年快樂。至於總統部分拜年行程遭民眾嗆聲抗議，總統府則盼外界予以包容。

感謝軍警辛勤維安

蔡總統昨天走訪台灣中部，繼續廟宇祈福行程，一天之內前往台中梧棲浩天宮、彰化南瑤宮、南投受天宮、西螺福興宮、嘉邑城隍廟等處參拜，總計蔡總統新春期間，從大年初一到初三，共走訪十七縣市、十八間廟宇。

黃重諺表示，總統為了向各地民眾拜年，也藉著走訪地方信仰中心為國人祈福，三天內走訪了十七個縣市的廟宇，行程順利圓滿。總統也同時感謝期間負責維安任務的軍警勤務人員不辭辛苦，全力付出。

蔡總統昨天在中部地區廟宇參拜，同時發送狗年新春福袋給民眾，受到民眾的夾道歡迎，許多民眾看到小英總統，都興奮高喊「總統好！」在彰化甚至吸引了二千多名鄉親攜家帶眷到場，嘉義市的排隊人龍竟然長達兩公里，顯示鄉親的支持熱情。

包容陳抗不同意見

但總統到訪的場合，同時也出現部分民眾到場嗆聲，對政府施政表達不滿。台中市梧棲浩天宮有民眾在蔡到場時，大聲抗議「菸稅漲三十元」；彰化南瑤宮則有二名男子趁排隊領紅包，靠近蔡英文之際，突然大喊「蔡英文下台」、「蔡英文不倒，國家不會好」。

對於總統新春行程，有包括反年改在內的幾位民眾到現場陳抗，黃重諺表示，台灣是民主國家，國民有不同意見是常態，儘管幾位民眾分別為溫暖歡樂的總統與國民互動現場帶來了一些緊張，也給維安人員增加了勤務壓力，但還是希望所有鄉親多給予這些持不同意見的朋友包容，也祝福他們喜樂平安。

副總統陳建仁昨天則回到旗山老家向鄉親拜年，並在旗山天后宮廟埕廣場發紅包，他期許新的一年，大家一起打拚努力，讓國家能夠更好。

至於被視為國民黨新北市長強棒人選的新北市副市長侯友宜，昨到樹林濟安宮拜廟及發紅包，民眾大排長龍十分捧場，濟安宮董事長陳黃綠妹也請託「未來市長」能造福鄉里，侯友宜則強調，「民眾給他的鼓勵，讓他面對未來充滿希望，會努力回應民眾的期待。」