搶救少子化 政院年後整合意見

2018-02-19

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣少子化問題日益嚴重，行政院預定農曆過年後提出具體對策，行政院長賴清德擬推動「私立幼兒園公共化」政策，由政府補助私幼學費二萬到七萬元不等，以減輕家長負擔，至於零到二歲幼兒部分，則研擬是否全面發放育兒津貼每月二千五百元，據悉，因行政部門仍有不同意見，尚待賴揆最後拍板，政院也將進行社會溝通。

行政院將就搶救少子化對策，包括推動私幼公共化及研擬發放育兒津貼等問題，在初步對策出爐後，徵詢社會相關團體的意見，再正式公布解決方案。

知情官員昨指出，由於全面發放育兒津貼，不會排富，內部仍有不同意見，還必須做最後整合，行政院政務委員林萬億先前在政院內部會議中強調，相關的問題會做社會溝通。

政院原規劃農曆年後公布少子化對策，但知情官員表示，由於政院要做社會溝通，並且可能需要徵詢民進黨立委的意見，因此農曆年後應該還不會馬上公布。

賴清德在去年十二月廿七日年終記者會指出，台灣老人人口今年將超過十四％，邁入高齡社會，要是不採取措施，二○五六年台灣人口將降到二千萬人以下。鑑於台灣當前的生育率約一．一七人，賴揆盼在二○三○年時生育率要達到一．四人。

賴揆在農曆年前與媒體高層餐敘時也表示，從各方面探究少子化，經濟因素不是唯一原因，單一解藥方可能沒有辦法解決人口問題，而是要推出「雞尾酒療法」。

育兒津貼所需財源研議中

有關育兒津貼，衛福部長陳時中今年一月曾向賴揆提出簡報表示，若全面發放每月二千五百元零到二歲的「兒童照顧津貼」，所需財源經試算一年需一二○．六九億元，政院目前仍就此審慎研議中。

至於私幼公共化，政院擬比照台南市的做法，由政府補助學費，補助標準是政府將審核參與計畫的私幼租金、水電與人事等營業成本，並加上五％利潤來計算，但也擬附上條件，參與的私幼必須為幼教教師加薪。