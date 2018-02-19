總統首邀綠委喝春酒 家人同行

2018-02-19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院新會期將於廿七日開議，總統蔡英文今年特別選在廿六日開議前一晚，邀請全體民進黨立委到總統府喝春酒，活動同時邀請立委家屬同行。這是蔡英文上任以來，首度舉辦與黨籍立委的春酒，慰勞立委上會期的辛勞，也希望本會期繼續團結努力。

民進黨團書記長何欣純表示，這個活動算是總統邀請立委進行新春聯誼、餐敘。一名立委則認為，這是蔡英文想做為「桶箍」，把大家圈起來、團結大家。

大家長扮桶箍 把大家圈起來

立院上會期通過不少法案，其中有改革法案，也有爭議法案，知情人士說，站在第一線的立委們非常辛苦，「畢竟上個會期真的很漫長」，除了正式會期之外也開了很長的臨時會，而對立委的家人們，也感到很不好意思，因此蔡總統這次將邀請家屬一起同樂，慰勞大家。

一名立委指出，過去蔡總統找大家吃飯的場合比較正式，都是針對特定議題諮詢大家意見，氣氛比較嚴肅，也都是便當會的形式。這次春酒特別找家屬進來，總統比較像是大家長的風範，做為民進黨的桶箍，把大家圈起來，「這個舉動很溫馨。」

開議前慰勞立委 期勉本會期更團結

民進黨立委江永昌說，立法院本會期將在廿七日開議，這樣的活動對黨籍立委的慰勞和互動很好。每位立委無論是區域或不分區，都帶著各自的民意到國會，不見得想法一致，這樣的場合能夠讓立委和總統之間有折衝、互動，也給總統一些建言。

至於立法院本會期優先法案，何欣純表示，「空氣污染防制法」和「礦業法」的修正都排在最優先。行政院希望立院本會期先處理軍人年改，但黨團內部還沒有討論，黨團已經開始蒐集個別立委的意見，到了廿五日或廿六日開黨團大會時，大家會討論出比較有共識的法案。