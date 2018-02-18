中科院 幫黃金單身漢找伴

2018-02-18

鎖定護理人員辦聯誼 今年已配11對

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院長賴清德將提高台灣生育率，列為新年三大施政方向。要提高生育率，需先提高結婚率，這方面，中科院近年來有新作法。為幫中科院的「黃金單身漢」尋覓幸福，中科院積極扮演「月老」角色，安排員工與地區醫院女性護理人員聯誼，獲得熱烈回響，光今年的場次，就有十一對配對成功，還有數年前參與活動者，已和伴侶步上紅地毯，邁向人生下一個階段。中科院不僅積極為員工「謀福利」，也為提高生育率的國家政策，盡一份心力。

賴揆新春展望，提出「安居樂業」、「均衡台灣」、「生生不息」三大施政方向。其中「生生不息」即著眼於因台灣去年出生人數少於二十萬，必須建立友善育兒環境，以提高生育率。

不過，根據內政部最新統計，去年全年有十三萬八千對新人結婚，結婚率僅千分之五．八六，創下二○一○年以來最低點，比起前年少了近一萬對，今年一月結婚的對數，也比去年一月少。

身為國家軍事科技重鎮的中科院，有大量優秀科研人才，但部分人士忙於工作，缺乏結識伴侶的機會，中科院因此發揮巧思，自二○一五年起每年舉辦數場聯誼活動，為員工幸福打拚。

中科院人士表示，第一場聯誼活動在二○一五年舉辦後，獲得不錯的回響，現今已成為年度活動，今年至今已在北、中、南三地舉辦四場，聯誼對象則鎖定醫院女性護理人員，藉由活動進一步認識彼此，增進感情。

事實上，中科院首度舉辦聯誼活動時，僅為靜態「轉桌」交流活動，在參考多場民間聯誼活動後，現今已成為動、靜皆具的多元活動。中科院人士說，以今年為例，除讓參與活動者談心、餐敘認識彼此，還特地安排活動參與者配對、騎乘腳踏車，到生態公園舉辦團康活動，夜間則回到室內場地欣賞電影，部份場次還安排抽兩張電影票活動，為抽中者促成下一次約會的機會。

中科院舉辦了四年的聯誼活動，現今已促成不少良緣；相關人士說，每場次聯誼活動參與人數約七、八十人，第一年僅促成四對交往，今年則已有十一對互有好感，願意建立感情關係，而一、兩年前一對在南部促成的佳偶，現已步上紅地毯成家。