干預美大選 美起訴俄13人3單位

2018-02-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕調查俄羅斯干預美國二○一六年總統大選的特別檢察官穆勒，十六日起訴被控涉案的十三名俄國人與三個俄國機構。起訴書指稱，俄方斥資數百萬美元，以數百人力全力拉抬現為美國總統川普的選情，批評其共和黨黨內勁敵魯比歐、克魯茲及民主黨對手希拉蕊．柯林頓。美國法學家認為，這波行動可能為起訴協助俄方的美國人鋪路，也打臉川普向來聲稱「通俄門」是「騙局」、「獵巫行動」的說法，徹底推翻他一再試圖建立的「真相」。

起訴書指出，位於俄國聖彼得堡的「網路研究社」（Internet Research Agency）早在二○一四年就開始干擾美國政治體系，包括一六年總統大選。被告被控竊取美國公民身分、製造虛擬角色，經營吸引美國閱聽人的社群網頁與組織，其中兩名被告於二○一四年入境美國蒐集情資。

起訴書說，該組織的「戰略目標就是在美國政治體系中，包括選舉，散播不和諧」。十三名被告中有十二人被控為網研社工作，他們「肩負散播對一些候選人及對整體政治體系不信任的目的，對美發動資訊戰」。起訴名單高居首位的是有俄國總統普廷御用主廚之稱的普里格欽（Yevgeny Prigozhin），他控制的「協和餐飲」（Concord Catering）提供該組織資金。

這些被告購買社群媒體與網站廣告，「明確支持時任候選人的川普，或貶損希拉蕊」； 他們也和川普選戰陣營的「不知情」人士聯繫，以協助選戰活動。網研社製造的「酸民農場」內容被川普的兒子小唐納、艾瑞克及其他川普選戰圈內人轉發。不過，司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）強調，「起訴書並未指稱任何美國人知情參與這起非法活動」，也未判定俄方行動「改變大選結果」。

對此，川普聲稱證明其選戰團隊無罪。他推文指出：「俄國在二○一四年展開反美活動，遠早於我宣佈競選總統。大選結果不受衝擊。川普的選戰沒有任何污點，沒有勾結！」俄國外交部發言人沙卡洛娃則將此斥之為「荒謬」。