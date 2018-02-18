出遊＋北返 年初三國道恐塞爆

2018-02-18

5大疏導措施首度齊發

〔記者劉力仁、吳柏軒／台北報導〕今天大年初三天氣好，高公局預估出遊及北返工作崗位的車潮將匯集上國道，國道全日車流量將達春節疏運最高峰，包括高乘載管制、匝道封閉、深夜暫停收費、匝道儀控管制、開放路肩等五大疏導措施首次一起實施。因應可能爆發的車潮，呼籲駕駛人短途旅程行走市區替代道路，讓國道分流，避免壅塞。

昨天大年初二，北台灣有點冷，偶爾伴著絲絲細雨，但根據中央氣象局預報，今、明兩天全台都是晴朗天氣，各地高溫可達二十六度、二十七度，相當舒適，尤其北部地區今天白天氣溫一口氣回升八度，達到二十七度，適合出遊。

面對出遊及北返車流匯集，高公局交通管理組副組長張崇智表示，今天國道全日交通量雙向合計約估一百四十五百萬車公里，由於北上返回工作崗位的車流逐漸增加，預計北上車流量將大於南下車流量。

高公局特別提醒用路人，九至十四時，國一北上高雄端至湖口及國三北上九如至大溪、十五至二十時，國五北上蘇澳至頭城各交流道之北上入口匝道實施高乘載管制；另外全天封閉國一埔鹽系統北上、國三名間雙向及竹南北上入口。

明天大年初四，春節連假接近尾聲，國道收假效應將更明顯，預計國道北上車流將大幅增加，呼籲民眾盡量利用市區替代道路或離峰時段上路，分散國道車流。