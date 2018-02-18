育才留才 中科院擬學研一條鞭

2018-02-18

員工子女自幼兒園至大學完整教育 培育潛在人才

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文政府推動「國防自主」政策，盼透過多重管道尋覓軍事科研人才，不過，在少子化、民間企業誘因高等背景之下，肩負軍事科技重任的中科院，也苦思覓才、育才、留才管道。為此，中科院在即將創院五十年之際，就「工作面」、「生活面」及「健康面」射出三支箭，亦計畫透過自幼兒園至大學「教育一條鞭」策略，孕育下一代科研人才。

祭三箭全方位照護員工

中科院人士形容，中科院為使員工沒有後顧之憂，近年積極參與勞動部「工作生活平衡獎」，欲打造成為「幸福企業」，且食、衣、住、行、育樂全包，除在「工作面」提供員工全時及公餘進修補助、員工教育訓練之外，亦在「生活面」下足工夫，推出多元化社團、員工旅遊、法律諮詢、心理諮商等多項福利，還在院區內設置游泳池、健身房、體育館、球場，讓員工兼顧事業、健康與生活品質。

此外，中科院對於員工「健康面」的照護亦不馬虎，中科院人士說，除已有內、外科等多個門診，亦定期成人健康檢查、癌症篩檢等，另也優於現行法令在五十人以上單位設置廠護，專責員工健康防護工作。

另為使已成家、生子的中科院員工的下一代獲得完善照顧，中科院亦在園區內設置幼兒園，讓學齡前兒童獲得就學、幼托照顧，同時精進軟硬體設施，盼獲得年輕員工的認同，同時在「幸福企業」內，專心於科研工作。

事實上，中科院也正推動「就學一條鞭」的做法，盼讓員工對子女教育無後顧之憂外，亦可培育下一代潛在人才。中科院人士表示，中科院員工兒女離開幼兒園後，即可到石門國小、石門國中就讀，都在同一個學區之內，大學則可選擇就讀中正理工學院代訓生，雖目前尚無專屬合作高中，但中科院也積極探詢和其他高中職建立合作關係的機會。

提供14所大學獎學金攬才

為彈性招募人力，中科院也和台大、交大、成大、中央等十四所大學院校實施「產學合作培育菁英計畫」，從二○一五年起提供獎助金，二○一七年的獎助生名額計三十七員；去年也委託國防大學理工學院代訓大學部學生，今年將招募三十人，盼獲得獎助的人才能在畢業後，進一步到中科院貢獻心力。