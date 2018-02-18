焦點評論》燙手的中國牌

2018-02-18

記者鄒景雯／特稿

今年對於台灣來說，政治上有什麼大事？多數圈內人會首推十一月的地方大選，而這次的縣市長與基層選舉中，又以台北市這一局最為複雜特殊。因為，它不純粹是市政層次的政績檢視，還涉及到國家政策的定向問題；也不只是傳統的藍綠對抗，而是一則四角習題：現任的市長柯文哲、民進黨、國民黨，外加一張「中國牌」。因此，首都這一局的結果，全國關注度最高，也最有後續延展性。

如果只談柯市長與民、國兩黨的三角關係，不過就是一則算數題，大家把票算一算，非常理性，怎麼能贏，就怎麼辦，答案好解的多。但是摻上了第四角，那就是理性遇到感性，排列組合就多了，甚至，既不理性，也難感性，都會出籠。

這張「中國牌」，是雙向的，柯市長愛打，中國也愛被打。凡是與柯文哲互動夠的人，都聽過他頗為得意地自評他與對岸每回交手的經驗，他也一向輕蔑蔡總統操持兩岸政策的能力，說過看不出民進黨有什麼戰略，由於自認「搞得定」，於是愛打。

中國為什麼也愛被打？當然是柯市長很上道，雖然在台灣他被公認很愛「亂講話」，但是到了中國，說出來的語句，讓他們耳朵舒服，又有面子，絕對能讓接待單位順利向上級領導交差。去年七月雙城論壇上的「兩岸一家親」，成為對台工作大突破，就讓主辦方的上海書記、市長振奮了好久。

問題是，「中國牌」燙手，就在於打牌人的快感，通常總是「獨樂樂」，例如在「馬習會」笑到花枝亂顫的馬前總統，就不解為什麼這麼多人看他是輸到脫褲；同樣的，對於柯文哲自認的強項，卻讓為數不少的國人可以氣到爆炸。

最近，柯市長對友人抱怨：民進黨對他追殺，甚至把他打為紅色共產黨，更讓他跳腳。顯然，柯市長也沒看懂是選民牽制政黨，不是政黨控制選民的真相。

柯市長私下另一個納悶是：「兩岸一家親」他在兩年多前說過，那時都沒事，為何再說就有事。這正道盡這張牌之所以不能輕出的奧義所在，角色不同了，動機就不一樣，當然會產生不同的效應。

今年的「雙城論壇」，輪到台北市舉行，在選舉前夕，這張「中國牌」送到家門口來，勢必成為一個影響選情的變數。

儘管在籌備階段，兩市已有降低到副市長來訪與接待的相互通氣，但是中國這回藉由台北市作為支點，想撐起多大的對台目標？以及柯市長又會如何設定這次兩岸交流活動，在其政治棋局中想要起的作用？在在都已讓柯文哲的盟友與對手同表關切，柯市長本人恐怕也不能掉以輕心吧！