新北選局》支持者喊市長好 侯友宜：年後回應

2018-02-18

〔記者邱書昱、俞肇福、陳鳳麗、廖雪茹、蔡政珉／綜合報導〕國民黨新北市長提名情勢，迄今仍混沌未明。新北市副市長侯友宜昨天前往三重區先嗇宮參拜及發送紅包，民眾高喊「市長好」，侯友宜笑說，「聽到謝謝他們的關心、支持及鼓勵，非常感謝，我會加油」。被媒體詢問何時表態參選新北市長時，侯回應說，「過年後很快的回應民眾對我的支持」，「很快的讓民眾了解」。

侯友宜昨在先嗇宮董事長李乾龍和三重區長劉來通等人陪同下，向神農大帝獻花獻香祈福，也向民眾發放紅包。短短半小時內紅包就被排隊民眾索取一空，展現不凡的人氣。

至於國民黨主席吳敦義、蔡令怡夫妻，昨天則到新北市貢寮靈鷲山聖山寺參拜；兩人在千福牆前，用毛筆寫下「福」字，希望為花蓮災民祈福，吳敦義也希望台灣國泰民安，海峽兩岸永續和平穩定發展。

吳敦義下午則「回娘家」返鄉南投縣，分別到埔里鎮恆吉宮、中台禪寺、天后宮和玉佛寺參香，並發放小紅包。

前總統馬英九昨天則前往新竹縣新埔義民廟上香祈福。義民廟董事長徐德馨推崇說，馬自八十七年起，每年大年初二都來向義民爺參拜，二十一年來從不曾間斷。

另一方面，馬英九昨天大年初二未前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，則是中斷了連續二十一年的往例。