蔡總統保安宮發紅包 柯文哲姚文智較勁

2018-02-18

北市長之爭 民喊「姚文智凍蒜」 柯P：反對與支持是民主常態

〔記者鍾泓良、俞肇福、邱書昱、周敏鴻、廖雪茹、蔡政珉、邱灝唐、劉婉君／綜合報導〕民進黨在台北市要自提人選或挺現任市長柯文哲連任仍態度不明。昨天大年初二，總統蔡英文、柯文哲及爭取民進黨北市長提名的立委姚文智齊聚大同區大龍峒保安宮發紅包，三人互動備受關注。蔡英文與柯、姚皆禮貌互動，而柯文哲與姚文智兩人雖有握手，但互動偏冷。

柯也發紅包 姚酸「總統在這發紅包 其他人還發什麼」

蔡英文與柯文哲皆備有紅包，姚文智則拱手作揖跟民眾拜年。柯受訪說紅包是保安宮準備的；姚則說，自己是執政團隊一員，「總統在這裡發紅包了，其他人還發什麼。」

大同區為綠營票倉，有民眾喊「姚文智凍蒜」，對待柯、姚兩人的態度有別。姚受訪時，民進黨的議員擬參選人都在旁壓陣，柯受訪時，綠營現任議員或議員擬參選人皆不見蹤影。當地里長也喊話，民進黨如果沒提名，很多基層都反映不想投票。柯文哲則認為，「這是民主國家常態，一定有人反對與支持你。」

蔡總統昨天的拜廟行程，自基隆啟程一路南下到苗栗，分別參拜基隆市天顯宮、北市保安宮、新北市中和烘爐地、桃園市平鎮三崇宮、新竹縣竹東惠昌宮、新竹市香山財神廟、苗栗縣頭份義民廟。每縣市都安排一間廟宇祈福，恰逢年底選舉，許多民進黨議員或議員參選人到場陪同，增添今年拜廟祈福之旅的選舉味。許多鄉親得知總統要來發送新春福袋，都攜家帶眷提早到場排隊，而在竹東，更吸引超過兩千位民眾排隊領總統「幸福共好」狗年紅包。蔡總統昨一早先到基隆天顯宮，並致贈「護國佑民」匾額。但蔡發紅包時，一位家住台北的吳先生，在距離約四、五公尺處大聲咆哮「蔡英文不要執迷不悟」，隨即被國安人員帶走。而在平鎮三崇宮，有位小女孩自備平安符送給總統，希望蔡總統一切平安順利！

初二回娘家 賴清德回台南走春

昨天大年初二，行政院長賴清德也「回娘家」到台南，並提出今年「安居樂業」、「均衡台灣」、「生生不息」三大施政方向。賴揆上午先前往安平區開台天后宮及觀音亭參拜，下午再與高雄市長陳菊一同現身北門南鯤鯓代天府。到廟宇走春的民眾看到賴揆都一擁而上，熱情拍照。