憂金融後門洞開 美拒中資併芝加哥證交所

2018-02-17

美國證交會否絕收購案

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國證交會（ＳＥＣ）宣布，否絕中資背景的重慶財信為首財團對芝加哥證交所的收購案，終結近兩年來，各方在該交易上的角力；這收購案引發美國國會跨黨派議員強烈反對聲浪，質疑將為中國影響美國金融基礎穩定開了後門。這是一個半月來，華府阻擋中資併購美國金融相關行業的第二例。

近來華府擋中資第二例

儘管芝加哥證交所占全美交易量還不到一％，美國ＳＥＣ委員投票仍否絕中資財團的併購，並罕見認定無論何方神聖都不可以控制一家美國證交所，尤其買家資訊不透明，若通過恐將使其對芝加哥證交所交易的適當監督受到威脅。

芝加哥證交所已有一三六年歷史，僅處理約○．五％的美股交易；重慶財信為首財團希望買下該交易所，作為中國公司進入規模達二十二兆美元的美股市場灘頭堡。美股規定交易須由提供最優惠價格的交易所處理，芝加哥證交所未來仍具成長潛力。

重慶財信資金來源不明

ＳＥＣ表示，芝加哥證交所未能根據規定提交證據，以證明能夠遵守限制交易所單一股東控制權的相關規定；一旦核准該交易，無法保證必要時可從中國母公司手中獲得該證交所紀錄。彭博指出，交易若完成，單一中國股東持股比率會達到二十九％。

ＳＥＣ指出，以重慶財信為首財團未能交代本交易的資金來源及該財團最終併購資產持有人是誰；在ＳＥＣ要求重慶財信、錦天實業、龍尚裝飾等三家中企提供更多財務背景訊息後，錦天及龍尚退出交易，ＳＥＣ懷疑資金結構恐躲藏新的身分不明股東加入。

美國會議員強烈批評，讓一家中國公司獲得美國交易所的主要股權，將為中國影響美國金融基礎設施開後門。十一位跨黨派聯邦眾議員於去年七月聯合致函ＳＥＣ，警告以中國國企為主的市場透明度低，收購案若獲通過，將無法監督中國人持有股權程度，還可能受到來自中國官方的影響。

重慶財信在二○一六年二月以約兩千萬美元（近六億台幣），收購芝加哥證交所控股公司二十％股權，創下美國證交所被中資收購首例；但去年八月，ＳＥＣ主席克雷頓在和白宮討論後，決定凍結先前放行的建議。今年初，美國外來投資委員會（CFIUS）也在國安審查後，否決阿里巴巴旗下螞蟻金服（支付寶母公司）擬以十二億美元對美國快速匯款公司速匯金（MoneyGram）的收購。