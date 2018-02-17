新南向出擊奏捷 台印合推大農業園區

2018-02-17

印尼主動提出 面積逾三百公頃

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府新南向政策出擊奏效。據透露，政府規劃在東南亞等新南向目標國設立六個農業示範園區，目前鎖定第一個園區在印尼成立，雙方經多時洽談已幾近成熟階段，印尼主動提出在當地設立逾三百公頃的大型綜合農業示範園區，盼種植稻米、蔬果等，印尼並已派專家來台與我方談過，這項合作案頗有機會在三月敲定，估計最快在今年上半年可設立園區。

知情官員指出，未來在越南、馬來西亞、菲律賓、泰國等國都有機會設立大型農業示範園區，有的國家提出與台灣的稻米種植合作計畫，有的國家則希望是蔬菜方面的合作，究竟要種植什麼農作物，也要視新南向國家的需要而定，台灣再予以技術支援，不過，目前細節不宜多談，以免農業交流合作計畫遭到中國杯葛。

稻米種植灌溉 盼台灣支援技術

據悉，印尼向我政府提出，盼這個兩國合作設立的綜合農業示範園區，台灣能支援稻米的種植技術與灌溉系統，並派相關專家到印尼指導，我方同意支援與合作。

至於相關合作計畫，包括農委會等官員也參與接觸，但因涉及當地土壤等種植條件，涉及的技術問題不少，因此，也要由兩國的專家進行洽談。

新南向目標國 擬設六農業園區

政府推動新南向政策，在區域農業發展與農業交流方面，規劃在新南向國家設立六個大型農業示範園區，以台灣的農業技術優勢，協助新南向國家種植稻米、蔬果等，增加當地農民的收入，但也使我農耕器具與肥料可向東南亞國家輸出，雙方最後都受惠。

高層官員評估，既然要成立農業示範園區，應就設立大型的園區才有指標意義，因此目前洽談合作的個案都是大型園區。

知情官員表示，成立大型的農業示範園區，要動員兩國許多專家，從水利系統、土地利用、農作物的品種與產銷機制等問題都要規劃得很透徹，目前洽談的個案，包括印尼的合作案在內，不僅台灣專家已過去談，對方包括印尼等專家也已來過台灣洽談，政府希望與印尼合作的大型綜合農業示範園區能夠很快設立。