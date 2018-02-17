發紅包人氣輸賴揆 柯P：有什麼關係！

2018-02-17

初一走春 先後到指南宮參香

〔記者沈佩瑤、俞肇福、賴筱桐、曾韋禎／綜合報導〕行政院長賴清德大年初一行程滿檔，一早就從故鄉新北市萬里展開拜廟走春行程，而在北市指南宮參拜、發紅包時，不少民眾和賴打招呼、擊掌，人氣相當旺；賴自備六百份紅包，不到十分鐘就被搶拿一空。

台北市長柯文哲則是緊接在賴揆之後前往指南宮參拜，然而相較於賴揆沿途有不少熱情民眾夾道歡迎，柯的人氣明顯稀疏許多。媒體詢問，柯文哲人氣似乎比不上賴清德，會不會有點擔心？柯回說，有什麼好擔心，他只是選市長，又不是選什麼，「那有什麼關係！」

此外，部分將投入年底縣市長選舉的藍綠陣營參選人，也不忘把握拜年兼拜票。

前總統馬英九、前副總統吳敦義昨在台北市連趕九個拜廟行程；表態角逐台北市長的前立委丁守中緊跟馬、吳行程。不過馬在行天宮致完詞後，才經旁人提醒，補充介紹身邊的丁守中。

表態參選北市長的姚文智則是陪同賴揆在指南宮參拜，他受訪表示，純粹就是新春參拜，沒有和院長談到選舉的事情，「他（指賴清德）有替我加油」。

爭取民進黨新北市長提名的立委吳秉叡，則是在前行政院長蘇貞昌陪同下，前往板橋區接雲寺參拜祈福；蘇貞昌表示，自己致力培養新人，吳認真服務，盼年底的選舉塑造「新人新氣象」。