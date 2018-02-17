初一走春 小英總統5縣市發紅包

2018-02-17

〔記者王秀亭、蔡宗憲、葛祐豪、洪瑞琴、曾迺強／綜合報導〕新春大年初一，蔡英文總統就「馬不停蹄」走訪台東、屏東等五縣市，到廟宇參拜及發放「幸福共好」一元紅包福袋，整個行程從台東為起點，再轉進南台灣，從排隊領紅包的長長人龍來看，總統紅包仍是相當搶手。

蔡總統開春首站到台東天后宮參香祈福，並發放一元紅包福袋，吸引上千民眾排隊等領總統紅包，排隊人龍可見大人抱著年紀未滿一歲的嬰孩，還有八、九十歲的阿公、阿嬤，蔡也成為首位大年初一到台東拜拜、發紅包的總統。

結束台東行程，總統隨即轉往屏東市玉皇宮參拜，並發放紅包福袋，過程喜氣熱鬧，周邊也未有抗議團體出沒。回到故鄉屏東的心情，蔡豎起拇指說「很讚！」但對於為何未回老家楓港發紅包，她解釋「最近大家都要去墾丁，下去怕塞車、影響交通，過年後再找時間回去。」楓港當地耆老黃先生等人說，可以體諒總統的難處，但期待已久的鄉親，仍希望她來年能回楓港發紅包。

總統稍晚抵達高雄著名的三鳳宮，等待領總統紅包的民眾擠爆宮廟廣場。對於媒體詢問，今年台南南鯤鯓代天府的國運籤抽出下下籤，蔡回答說：「去年好像也是這樣！」

拿到總統紅包 嘉義86歲阿嬤：今年一定很好運

不過，蔡在台南「台灣首廟天壇」（天公廟）上香祈福及發放紅包福袋時，則發生反年改的民眾抗議事件；有三位反年金改革的民眾排隊混進領紅包隊伍，趁機「近距離」嗆聲，但都被維安人員立即架開，而其他在場民眾，有人當場譙罵抗議者來攪局很不對。

總統最後一站行程為嘉義布袋鎮新塭嘉應廟，八十六歲的郭翠屏阿嬤排了三小時順利領到紅包，開心直說「今年一定很好運」。