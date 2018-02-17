焦點評論》美政府官網是演哪齣?

2018-02-17

駐美特派員曹郁芬／特稿

國務院亞太助卿提名人董雲裳選在台灣人開心過農曆年之際，公開在國會說出美國不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國國旗是個與美國有官方關係的國家旗幟，而且美國官網不放中華民國國旗是政策。這演的是哪一齣？

董雲裳不是首位如此公開表態的美國資深官員。二○○四年，陳水扁政府與小布希政府交惡時，擔任副國務卿的阿米塔吉在接受美國公共電視台訪問時曾說：「我們都同意中國只有一個，台灣是中國的一部分。」國務卿鮑威爾早前更告訴媒體，「台灣不是獨立的，它不是一個主權國家。」

美國的兩岸政策像磚塊堆疊起來的石屋，美國政府往往會隨著自己的利益以及美國與兩岸關係的冷熱而拋出自己的磚塊，有時砸在北京的腳上，有時也會飛到台灣的臉上。三公報可以用來節制台北；台灣關係法和六項保證可以用來對付北京。

這些飛來的磚塊不會改變美中台三邊關係的結構，卻是關係冷熱的一個溫度計。首先，不在官網陳列中華民國國旗真是美國政府的政策嗎？董雲裳曾在歐巴馬政府擔任亞太副助卿，國務院和領務局的官網在她任內都陳列出中華民國國旗，因此，這次官網改版撤掉國旗是新作法。

其次，如果官網不放中華民國國旗是政策，至少不是川普政府經過跨部會會議協調後取得共識的政策。目前撤下中華民國國旗的只有國務院和美國貿易代表署，中情局和國防部的網站上仍陳列著中華民國國旗。

如果撤掉中華民國國旗突然成了董雲裳的政策，是因北京壓力使然，是部會間角力的結果，還是董雲裳個人對台灣政府在川普人事任命過程中的立場不滿？台灣可要想清楚，沉著應對了。

就像軍機和軍艦繞台一樣，北京正藉著撤國旗，逼著國際企業撤除台灣是一個國家的選項，對台灣發動成本低，但政治與心理效用大的外交消耗戰，不但讓台灣外交人員疲於奔命，還可以破壞美台互信，離間雙邊關係，何樂而不為？單是一個M503新航路，美國許多決策菁英到現在還搞不懂台灣在抗議什麼？面對這樣狡詐的對手，台灣政府不但要對島內外加大溝通力度，更需要思考防守真是最好的策略嗎？