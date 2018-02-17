外交部：中華民國台灣 是主權獨立國家

2018-02-17

這是客觀事實和現狀 台美將持續發展更強健的雙邊關係

〔記者曾韋禎／台北報導〕美國國務院亞太助卿提名人董雲裳十五日在參議院外委會的任命聽證會上重申，美國政策不承認中華民國是有官方關係的國家。外交部認為，台美關係密切友好。民進黨立委也強調，台美的實質關係確實比以往強化，能理解美方處境。

外交部昨回應指出，中華民國台灣是一主權獨立國家，這是客觀的事實與現狀，政府會維持此一現狀，也會捍衛民主價值與人民的生活方式。

外交部也強調，台美關係近年來有長足發展，這是多年來基於「台灣關係法」所獲致的成果，目前台美雙方在國防、經貿、區域安全、國際空間等領域上的合作，持續展現彼此的密切友好，以及雙方合作的實質多元。相信未來雙方會持續秉持「台灣關係法」，發展更為強健的雙邊關係。

羅致政：台美不會因董發言而倒退

民進黨立委羅致政坦言，台美斷交後，台灣與美國就沒有互相承認，也無正式的外交關係，但是兩國的實質關係在這幾年確實更為密切。隨著包括軍事、政治等各方面，台美實質關係的加強，中國勢必在象徵性的層面向美施壓，大作文章；我方雖然不滿意，但也能理解美方的處境。

他表示，董雲裳還是在國會的聽證會做此發言，更代表美國有不得不面對的問題。然而，對照美國此次在世界衛生組織執委會的強硬發言顯示，台美關係絕不會因董雲裳的發言而倒退。

王定宇：官員互訪 外交實質進展

曾多次組團訪美的民進黨立委王定宇表示，台灣在面對國際關係，有裡子、面子兩種層面；美軍太平洋司令哈里斯在眾議院表明，不能接受中國任何以武力迫使台灣人民的企圖，還說這是依據「台灣關係法」和台灣人民維持實質與活躍的關係，就顯示台美實質關係非常良好。

王定宇指出，我們不是這樣就不要面子，例如或許是中國施壓美國撤除台灣國旗，但美國領務局官網是乾脆撤下所有國旗。王定宇又說，台美外交從過去的國會互訪，到現在進展到官員、軍事互訪，確實有很大的進展。

王定宇提醒，台灣不應過度樂觀自己的國際處境，因為確實很艱困；但也不要過度自卑，一有風吹草動就說是倒退。