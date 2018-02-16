腦部受損 一滴血就可驗

2018-02-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）十四日批准一種被期待已久的醫學檢驗方法，只要透過驗血，就能協助醫師更快、更正確地診斷出，前來就診的人是否遭受「創傷性腦損傷（ＴＢＩ）」，並可望減少病患照電腦斷層（ＣＴ）掃描時暴露的輻射劑量，最快可能今年稍晚先在急診室試用。ＦＤＡ預估，若廣泛採用，至少三分之一被懷疑腦部受傷的人，將無需照ＣＴ。

驗血檢測 美ＦＤＡ批准

美國政府十四日批准的這種檢驗方式名為「班揚腦創傷指標」，由美商「班揚生物標記公司（Banyan Biomarkers）」研發，在美式足球、橄欖球等多項運動中，腦震盪相關的腦部傷害已成為格外令人擔憂的公衛議題。

病患輻射暴露 可望減少

人類頭部受創後，腦細胞內的兩種蛋白質UCH-L1和GFAP就會滲入血液裡，該檢驗技術即可檢測這些蛋白質，班揚生物標記公司的研究顯示，在腦部受傷的十二小時內，此一指標就能協助醫師確診，大幅減少診斷可能已出現腦內出血或其他腦損傷的疑似腦震盪病人的時間。

不過，這種檢測方式並非立即改變現階段確診ＴＢＩ的步驟，驗血結果呈現陽性，就需照ＣＴ再做確認，好讓醫師判斷有無動手術或投以其他治療的必要，反之若呈陰性，就能減少不必要的輻射暴露。美國國家神經疾病及中風研究院（NINDS）主任柯洛雪茲（Walter Koroshetz）也指出，這項血液檢測的敏感度還不足以排除腦震盪。

全球每年有多達千萬人受ＴＢＩ所苦，當中至少有兩百萬人是在美國急診室就診，為檢查有無腦組織受損、顱內傷害等異常狀況，往往需照ＣＴ確認，然而許多包括腦震盪在內的腦部輕傷患者，即便照了ＣＴ，其腦部異常並不會透過這種影像檢測方式顯露，而這就是確診腦震盪的難處之一，其症狀與症狀出現的時間可能因人而異，有人畏光或很怕吵、有人失去平衡，有人受創後立即出現，有人卻是幾小時，甚至幾天後才有。

前美國陸軍「戰鬥傷亡照護研究計畫」主任海克（Dallas Hack）提到，這種檢測方式的概念，源自於前線醫護人員能藉此評估是否需對腦部受創的官兵做進一步的診治。

ＦＤＡ發言人拉賓（Tara Rabin）表示，這即將改變對疑似腦震盪案例的檢查方法，該局與美國國防部在其應用上密切合作，將作為一項用以評估在戰場上受傷的軍人有無腦損傷的診斷工具，五角大廈推薦兩千人接受臨床試驗，乃這種方式能獲ＦＤＡ批准的推手之一。