憲兵軍犬隊 護台偵爆尖兵

2018-02-16

國軍汪星人部隊

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市去年八月順利舉辦世界大學運動會，除國軍官兵堅守崗位，功不可沒外，更有一支吸睛的「汪星人」部隊，默默地為維安盡分心力。隸屬於憲兵指揮部的警衛大隊軍犬分隊，除在大型活動亮相外，總統、副總統參與的場合，也可見其執勤身影。而每隻偵爆犬養成不易，除日常訓練，還需在跑步機上鍛鍊體能，才能成為國家「偵爆尖兵」。

偵蒐爆裂物 護衛正副元首

憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊的前身為憲兵司令部軍犬隊，在一九七四年正式成立，為因應「精實案」，一九九四年裁撤，但一九九九年考量任務需要再次復編「軍犬組」，另為配合「精萃案」組織調整，因此在二○一四年四月正式移編至憲兵警衛大隊至今。而目前憲兵軍犬隊的犬隻，主要為德國狼犬、比利時狼犬、拉布拉多犬，且因偵爆犬具靈敏嗅覺，後代犬隻亦可能繼承此基因，因此「子承父業」狀況並不罕見。

憲兵指揮部日前邀請媒體到警衛大隊軍犬分隊受訓場地，一睹偵爆犬受訓情形，領犬員須先刺激偵爆犬搜索慾望，連結爆裂物氣味，並循序漸進地讓犬隻搜尋抽屜式整理箱、辦公室、雜物堆。為讓偵爆犬牢記爆裂物的氣味，領犬員還會特別將爆裂物裝在夾鏈袋、玻璃瓶內，提升犬隻嗅覺靈敏度。

擔任「偵爆尖兵」的偵爆犬，每次訓練時間約為二到四小時，另搭配特製跑步機鍛鍊體能，為激起犬隻偵蒐慾望，領犬員除用玩具、毛巾等和軍犬玩「拔河」遊戲，還會用較興奮的語調和偵爆犬「溝通」。

具備多年領犬經驗的軍犬分隊士官長劉信宏表示，由於犬隻是感官動物，如以東方人語調訓犬，偵爆犬可能會覺得無聊，因此才會用歐美訓犬方式，以「Hey,come on」等話語，互動越興奮，就可讓偵爆犬越期待偵蒐任務。

另外，軍犬和人一樣，也需要「社會化」，劉信宏說，偵爆犬在出生後，必須到車站、鐵工廠或人聲嘈雜之處，習慣充滿吵鬧、巨響的環境，如偵爆犬缺乏這段培養歷程，可能在嘈雜環境下會「不想工作」。

雖然偵爆犬訓練工作辛苦，但劉信宏強調，受到「動保法」保障，偵爆犬每週訓練時間不超過四十小時，服役年限約四到七年，退役後則在原單位終身養護。